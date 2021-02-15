Son dakika: Rekabet Kurulu WhatsApp konusunda kararını verdi!

11 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya platformu Facebook ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a ilişkin resen soruşturma başlatan Rekabet Kurulu tarafından karar verildi. Söz konusu soruşturma, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinde gerçekleştirilen ve kullanıcılara ait verilerin sosyal medya platformu Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını öngören güncelleme hakkında başlatılmıştı. Ve karar verildi...

Rekabet Kurulu, Türkiye'de sosyal medya platformu Facebook'un, 8 Şubat 2021 itibarıyla WhatsApp kullanıcılarına ait kişisel verilerin farklı hizmetler adına kullanılmasına ilişkin duyurduğu şartları durdurmasına yönelik karar verildi. Kurul, söz konusu şartları onaylayan veya onaylamayan bütün WhatsApp kullanıcılarına bu şartların durdurulduğunun bildirilmesi konusunda geçici tedbir alınmasına yönelik karar aldı. Kurul tarafından yapılan açıklamada, gerekçeli kararın bildirilmesi itibarıyla 60 gün içerisinde oybirliği sağlanarak bu kararın alındığını aktardı.

Ne olmuştu?

WhatsApp 4 Ocak 2021 tarihinde tepki çeken bir karara imza atmıştı. Söz konusu mesajlaşma uygulaması, gizlilik sözleşmesinde güncelleme yapmıştı. WhatsApp kullanıcılarına da bu sözleşmeye onay vermeleri için bildirim gönderilmişti. Gizlilik sözleşmesinde yapılan güncellemeyle hesap bilgileri, konum ve mesajlar dâhil kişisel bilgilerin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılacağı duyurulmuştu. WhatsApp kullanıcılarına bu güncellemeyi onaylamaları için 8 Şubat 2021'e kadar süre verilmişti. WhatsApp, güncellemenin onaylanmaması halinde mesajlaşma uygulamasının kullanılamayacağını bildirmişti. Gizlilik sözleşmesindeki güncellemeye tepki gelmesi üzerine WhatsApp, Avrupa ülkelerini bu güncellemenin dışında bırakmıştı. Mesajlaşma uygulaması, Avrupa ülkelerindeki kullanıcılara ait verilerin Facebook'a ait şirketlere açılmayacağını bildirmişti.

"Mesajların gizliliği ihlâl edilmeyecek"

"Uçtan uca şifreleme" yöntemi ile kişisel mesajların korunduğunu belirten WhatsApp, yani güncellemeyle beraber insanların arkadaşlarıyla ya da aileleriyle olan mesajlarına ait gizliliğin asla ihlâl edilmeyeceğini duyurmuştu. Bu güncellemeyle beraber kullanıcılara ait belgeler, fotoğraflar ve mesajlar sadece kullanıcıların kendi telefonlarında ve bunları paylaştığı kullanıcıların telefonlarında görülebilecek. WhatsApp ya da Facebook, söz konusu bilgileri görüntüleme olanağına sahip değil.

WhatsApp, sosyal medya platformu Facebook ile şunları paylaşıyor:

- Telefon numaraları,

- Whatsapp'ı ne kadar süreyle kullandıkları,

- Diğer kullanıcılar ile nasıl etkileşim sağladıkları,

- Cihazlara dair veriler,

- IP adresleri,

- Dil ve zaman dilimleri,

- Mobil ağlar,

- Bataryanın durumu,

- Tarayıcıya ilişkin veriler,

- İşletim sistemleri,

- Onay verilmesi halinde ödeme bilgileri ve konum bilgileri.

Geri adım gelmişti

WhatsApp, daha sonra yaptığı açıklamada, kullanıcılardan gizlilik sözleşmesindeki koşullara bakmalarının ve onay vermelerinin talep edileceği tarihi ertelediğini duyurmuştu. 8 Şubat 2021'de hiçbir kullanıcıya ait hesabın silinmeyeceğini kaydeden WhatsApp, bu konuda ortaya atılan yanlış bilgilerin düzeltilmesi için çalışmalar yürütüleceğini bildirmişti. WhatsApp, gizlilik güncellemesinin onaylanması için verilen süreyi 15 Mayıs 2021'e kadar uzatmıştı.