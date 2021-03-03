Şirketlerin pençesindeki doğa harikası: Grönland!

Gezegenin en büyük adası olan buzlarla kaplı Grönland, nükleer madde yapımında kullanılan birçok elementin topraktan çıktığı yer olarak biliniyor. Adada bulunan maden yataklarının işletilmesi ve nükleer bomba denemeleri gibi birçok çalışmanın gerçekleştirilmesi Grönland'ın doğal mirasına zarar veriyor. Bir kısmı buzlarla kaplı olan bu uçsuz bucaksız nadir toprakların altında önemli ölçüde metal yatıyor. Grönland'ın derinliklerinde yatan metal bolluğu birçok büyük ülkenin ilgisini çekiyor.

Adada bol miktarda nadir metal yatakları bulunuyor!

Elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, süper güçlü mıknatıslar ve savaş uçakları üretimine girişen büyük devletler bu topraklara gözünü dikmiş durumda. Grönland'ın geniş arazisinin derinliklerinde lantanit, itriyum ve skandiyum gibi elementler yatıyor.

Nadir topraklar elementleri (NTE) denlen bu elementlere erişmek için büyük devletler adeta savaş veriyor. Adada bulunan bu metaller her ne kadar bol ve değerli olsa da işlenmesi bir hayli güç. Metaller işlenirken ortaya çıkan kirliliğe ellerini bulaştırmak istemeyen ABD, 20 yıl önce bu işi Çin'e devretti. Birçok kıtadan birçok güçlü ülke bu kıtanın el değmemiş kaynaklarını sömürmeye girişti.

Kanada merkezli şirket Adamas Intelligence, geçen yıl Grönland gibi nadir toprak metallerinin üretiminin yüzde 90'ının Çin tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Son zamanlarda ABD ve Çin'in siyasi arenada güç gösterisi yapmaya başlamasıyla birlikte birçok isim, Çin'in adadaki gücünden rahatsız olmaya başladı. ABD ve Avrupa ülkeleri, Grönland üzerindeki metallerin işlenmesinin büyük kısmını gerçekleştiren Çin'den bu ayrıcalığı almak istiyor. ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Başkan Joe Biden da bu duurma işaret etti ve adadaki durumu gözden geçireceklerini belirtti.

Çevreciler çalışmalara karşı çıkıyor!

Tüm bu güç mücadelesinin altında ezilen ise Grönland'ın uçsuz bucaksız temiz doğası ve adada yaşayan az sayıdaki halk oldu. Rüzgar türbinlerinin yapımında ve savaş uçaklarında kullanılan neodim metalinin işlenmesi için girişimde bulunan Mountain Pass şirketi gelecek yıllarda neodime olan ihtiyacın artacağını öngörüyor.

Greenland Minerals adlı bir başka şirketin de bölgeyle ilgili birçok planı var. Maden sahalarına çok yakın olan UNESCO Dünya Mirası Alanı'nın bu çalışmalarla kirleneceği ve adanın nadir bulunan doğallığına zarar geleceği endişesini taşıyanlar ise şirketlere karşı çıkıyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 16:02