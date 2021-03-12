Siber korsanların SIM kart saldırılarına dikkat!

Kullanıcıları tuzağa düşürmek için her yöntemi kullanan dolandırıcılar şimdi de SIM kartlarını hedef alıyor. Siber korsanlar SIM kartlar üzerinden şirketlerin önemli verilerini, Bitcoin hesaplarını ve müşteri bilgilerini çalmaya çalışıyor. Bir "abone kimlik modülü" olan SIM kartların bilgilerinin ele geçirilme ihtimalinin bulunduğunu kaydeden Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, bu konuda özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini belirtti. Tursun, siber korsanların bir kullanıcının telefon numarasını kendi SIM kartına aktarmasının "SIM değiştirme saldırısı" olarak adlandırıldığını kaydetti.

SMS doğrulaması yöntemi tek başına güvenli değil!

Genel olarak şirket çalışanlarının telefonlarına bu tarz saldırıların gerçekleştirilebildiğini aktaran Tursun, kullanıcıların Bitcoin bilgileri dahil birçok özel dosyasına erişebildiklerini belirtti. Kullanıcıların sosyal medya hesaplarına da bu yöntemle erişim sağlanabildiğini belirten Gürsel Tursun, SMS doğrulaması hakkında uyarılar yaptı. Bazı uygulamaların güvenlik amacıyla uygulanan "çok faktörlü kimlik doğrulamasını" SMS yoluyla yaptığını kaydeden Tursun, bunun yüzde 100 güvenli bir yol olmadığını bildirdi. Tursun, kimlik doğrulama için gelen SMS kodlarının siber korsanlar tarafından çözülebildiğini belirtti.

"Kullanıcılar bu güvenlik yöntemlerine başvurmalı"

Siber korsanların kimi zaman cep telefonu operatörü rolünü oynadıklarını kaydeden Tursun, bu şekilde kullanıcının özel bilgilerini çalabildiklerini dile getirdi. SIM kartına gelen tüm mesajların siber korsanlar tarafından kopyalanabildiğini kaydeden Tursun, SMS doğrulamasının yanında ilave tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Tursun, siber korsanların saldırılarından korunmak isteyen müşterilerin "parmak izi okuma", "tek kullanımlık parola" ve "biyometrik kimlik doğrulama" yöntemlerini de kullanması gerektiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:45