SEO İçin İçerik Tarihlerini Değiştirmek Gerçekten Ne Kadar Riskli?

Bu sebeple verilen emeğin karşılığını daha çok hızlı bir şekilde almanızı sağlamaktadır. Buna bağlı olarak web site trafiğiz de önemli derecede atmış olacaktır. SEO uyumlu içerik hazırlamak için dil anlatımı iyi bilmeniz gerekmektedir. Web sitenizin ilk olarak Google ve diğer arama motorlarında ilk başta gözükmesi gerekmektedir.

Çünkü arama motorlarında sadece indekslerin bulunması ya da olması yeterli değildir. Bu yüzden her zaman arama motorlarında üst sıralar da gözükmemiz ve arama sonuçlarından oluşan gerekli payınızı artırmanız gerekmektedir. En önemli sayfalarınızın (ürün, tanıtım, kategori ya da spesifik bir anahtar kelime) durumu sayfanın arama motorlarında 6. Sırada olması sizin işinize pek yaramamaktadır.

Tam olarak bu sebepten dolayı SEO içerikli olması önemli yer edinmektedir. Servislerinizin, içeriklerinizin ya da hazırlanan yazılar ne kadar iyi olursa olsun SEO içerikli olmadıktan sonra değer görmesi çok mümkün değildir. Mutlaka bir tek siz içerik hazırlayan kişi değilsinizdir. Bu sebepten dolayı birçok rakipleriniz bulunmaktadır.

Sizin rakiplerinizi geçmeniz, ilk sıralarda olmanız ve beğeni olarak tercih edilen içerikleri sunmanız için önemlidir. Google diline uygun içerikler hazırlanmalı ve durumlar karşısında gerekli olanları yapmalısınız, böyle olduğu durumlar da çok kazançlı olacağınızı söyleyebilirim. Anahtar kelimeleri doğru kullanarak otomatik doldurma servisine katılmanız gerekmektedir.

SEO İçin İçerik Tarihlerini Değiştirmek

SEO için içeriğin tarihlerini değiştirmek, bazı web siteleri, daha fazla tıklanmaya ulaşmak için ya da içeriklerinin daha güncel göstermek adına site içerisinde bulunan haberler ya da blog içerikleri veya içeriklerin yalnızca tarih damgalarını değiştirmekteler ya da güncellemektedirler. Arama motorlarında güncel içerikler daha çok tercih edilmesinden dolayı böyle durumlar yapılmaktadır. Hem tercih edilmesi hem de beğeni ve kazanç sağlamanın hızlı olmasından kaynaklanmaktadır. Google’ın Freshness yani yenileme anlamına gelen bu özellik güncelleme yapılmasından bu yana, içeriğiniz ne kadar yeni ve ne kadar konuyla alakalı olursa sıralama şansı o kadar yüksek olacaktır.

SERP’lerde yani arama motoru sonuç sayfasında sıralama oranının çok yüksek olmasını gerekmektedir.

Google’da çalışan Martin Splittt tarafından açıklandığı gibi, site de var olan bir içeriği benzer bir içerikle yeniden oluşturmak yerine, eski olan içeriği yenilemek daha çok tercih edilmektedir. Güncelleme yapılarak arama motorlarında çıkan eski tarihleri değiştirmek mümkündür. Araştırılan bir konu hakkında

Google çıkan içeriğinizin eski tarihli görünmemesi için yani eski olan bir içeriği sanki yeni yazılmış bir tarihte olmasını sağlayabilirsiniz. Okuyucular eski yazıları pek okumak istemeyeceklerinden dolayı içerik tarihlerini değiştirmek istenmektedir.

Bu durum, tarih güncellemelerinin temel SEO ölçümlerinden biri olarak tıklanma oranını artırdığından dolayı önemli bir yer edinmektedir. Diğer bir neden olarak, rekabetçi sektörün olmasından dolayı arama motorunda güncel olunması önemli bir kriterdir. En önemli olan bir etken olan ise 2015’ten önce olan içerikler ve güncelleyen içerikler arama motorunda sonuç bölümünde görünmemektedir.

İçerik Tarihlerini Değiştirmek Olumsuz Etkilere Neden Olur Mu?

Tarihleri değiştirmek istemenizin nedenleri ve değiştiği taktirde sonuçlarının ne denli olduğunu artık biliyorsunuz ve ona göre tercih etmelisiniz. Fakat iki türlü tarih güncelleştirme bulunmaktadır. Bunlar ise;

• Sayfada bulunan içeriklerin tarihlerini değiştirmek

• Site haritasında bulunan tarihleri değiştirmek

John Mueller’in yaptığı yoruma göre, her bir sayfa için yapılan tarih güncellemesi herhangi bir soruna yol açmamaktadır.

SEO çabalarının olduğu ve içeriklerin okunmasını sağlamak adına yapıldığından dolayı sorun teşkil etmemektedir. Fakat site haritaları için böyle değildir. Çünkü site haritalarıyla ilgili olarak Google’nin site harita klavuzunun, doğru bir şekilde yansıtılması gerektiği belirtilmektedir. Olası bir durumda

Google sayfayı okumayı reddedecektir ya da okumayı bırakacaktır. Arama motorlarında bulunan web sayfanızın tarama izini kapatmanız önerilmektedir. Çünkü olası nedenlerden ötürü izin verildiği taktirde, sıralama kaybetmeniz kaçınılmaz olacaktır. Açık bir şekilde ifade etmek gerekirse içeriklerinizin tarihleri çok eskiye zamanlara yönelik ise bu içeriklerin tarihlerini arama motorlarından gizlemeniz gerekecektir.

Fakat kullanıcılara hem orijinal yayın tarihini hem de son güncellemeyi göstermeniz daha iyi olacaktır. Cezalandırılmamak için yapmanız gereken, site haritanızda her zaman ana içerikteki olan değişiklikleri işaretlemeniz gerekmektedir.