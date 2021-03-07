Samsung’dan Akıllı Saat Hamlesi! Galaxy Watch Çıkıyor!

Akıllı saatler gün geçtikçe daha da popüler bir hale geldi. Samsung akıllı saatleri de yine piyasanın en tercih edilenlerinden biri. Kullanıcıları içinse Samsung iki yeni model akıllı saat için düğmeye bastı!

Geçen yıl Samsung, Galaxy Watch 3'ü piyasaya sürmüştü. Milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen ürün büyük takdir toplamıştı. Samsung da bu tepkiden sonra üst model için hazırlıklara başladı! Şirket ise şu an Galaxy Watch 4 için geri sayımı başlattı! Yakında yeni akıllı saat piyasa da olacak.

Tahminlere göre Galaxy Watch 4 2021 yılı sona ermeden piyasa da yerini alacak. Olası tahminler ise nisan ila haziran arasında saatin piyasaya sürüleceği doğrultusunda.

İKİ AKILLI SAAT BİRDEN GELİYOR

Samsung ise piyasa bu yıl bir değil iki akıllı saat birden sürmeyi planlıyor. Samsung Galaxy Watch 4 haricinde bir de Galaxy Watch Active 4 piyasa sürülecek. İki ürünün aynı gün mü piyasaya sürüleceği bilinmese de iki üründe bu yıl bitmeden satışa çıkmış olacak.

GALAXY WATCH 4

Maalesef Galaxy Watch 4 hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ancak teknik özellikleriyle ilgili bazı tahminlerde bulunabiliriz. Akıllı saatin farklı boyutlarda satışa sunulmasını bekleniyor. Yine isteğe bağlı olarak LTE ile birlikte gelebilir. Saatin diğer özellikler arasında bir kalp atış hızı monitörü, bir EKG, GPS ve dairesel bir AMOLED ekran da beklenmekte. Söylentilere göre Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 3'ün aksine Google'ın WearOS'unu benimseyecek. Piyasa tahminlerine göre aynı zaman da bundan sonra Samsung’un gelecekteki tüm akıllı saatleri TizenOS değil WearOS temelli olacak.

GALAXY WATCH ACTİVE 4

Öte yandan Galaxy Watch Active 4'ün Watch 4'ten çok farklı olması beklenmiyor. Ancak tasarımlar ve özellikler açısından bazı küçük farklılıklar görebiliriz. Samsung Watch 4 gibi Watch Active 4 de WearOS tabanlı olabilir. Yine bunlar, bu noktada sadece piyasalardan gelen tahminler. Bu nedenle Samsung'un yeni nesil akıllı saatleriyle ilgili açıklamalar yapmadan kesin bir şey söylemek oldukça zor.