Saf altından yapılan Hitit yüzüğü kime ait?

Sivas'ın Yarhisar köyünde bir çiftçi tarafından tarlada bulunan eşsiz yüzük Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Üzerinde hiyeroglifler olan yüzüğü tarlada bulunca şoke olan çiftçi, durumu yetkililere haber verdi ve bu eşsiz yüzük 1988 yılında Arkeoloji Müzesi envanterine alınmış oldu. Ağırlığının 16 gram olduğu belirtilen ve saf altından yapılan yüzüğün, müzenin en fazla ilgi gören eserlerinden biri olduğu belirtiliyor.

"Gagalı testi ve hayvan sembolleri dikat çekiyor"

Bulunduğu ilk zamanlarda bir Hitit prensine ait olduğu düşünülen yüzük hakkındaki düşünce zaman içinde yapılan araştırmalarla değişti. Yüzüğün üzerinde hayvan figürlerinin kullanıldığını belirten uzmanlar, bu figürlerin Hititler döneminde oldukça yaygın olduğunu bildirdi. Yüzüğün iki kısmında bulunan "gagalı testi" simgesi nedeniyle bu yüzğün, kralın içkisini hazırlayıp sunan baş sakiye ait olabileceği düşüncesi ağırlık kazandı. Kralın en çok güvendiği kişiler arasından seçilen baş sakinin o dönemde oldukça etkin bir sosyal role sahi olduğu tahmin ediliyor.

"Tarlada buldu, bir araba parasına bize sattı"

Hititlerde kutsal hayvan olarak kabul edilen çift başlı kartal nedeniyle de yüzüğün Hitit dönemine ait olduğu ve dönemin bulunan tek nesnesi olduğu belirtildi. Yüzüğü tarlasında bulan çiftçinin "bir araba parasına" yüzüğü müzeye verdiği kaydeden Sivas Müze Müdürlüğü görevlisi arkeolog Özge Çavuşoğlu (35), Hititlerin imparatorluk çağına ait bu eserin oldukça önemli olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, yüzükte bulunan yarım haç sembolünün Hititlerde sağlığı temsil ettiğini ifade etti.