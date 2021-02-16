ROAS Nedir? Nasıl Hesaplanır Ve Artırılır?

ROAS online reklamları değerlendirmek için en iyi temel yöntemlerden bir tanesidir. ROAS = Gelir/Maliyet.100 şekli ile hesaplanmaktadır. Örneğin; 500 TL reklam maliyet harcamasına karşılık olarak 1.000 TL kazancınız olduğu zaman bunu gelir sayısına bölerek yüz sayısı ile çarpıldığında net geliri göstermektedir. Yani 1000/500.100 olan ve %200 yani her 1 TL karşılık 2 TL kazandığımızı gösteren bu formülü uygulayarak kazancı görebilirsiniz.

ROAS Neden Önemlidir

PPC harcamaları, sektörde önemli bir yere sahip olduğundan dolayı firmalar için çok önemlidir. Bu sebeple yapılan yatırımlar, reklama ödenen harcamalar ve elde edilen gelire karşılık kazanç sağlamak gerekmektedir. ROAS sayesinde birçok farklı pazarlama kanalına dair performans değerlendirmesi başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Bu sebepten dolayı verimli olunacak kanallar araştırılır, bulunur ve analiz edilir. Bunlar yapıldıktan sonra gerekli olan iyileştirmeler yapılır. Daha sonra bütçe dağılım fonksiyonu gerçekleştirilir ve Google ADS de yapılan hesaplama sonrasında uygulanmaktadır. Uygulanma biçimi de bir kampanya, anahtar kelime ya da reklam grubu olarak uygulanmaktadır. Yapılacak olan bu fonksiyonlar sayesinde ciddi ve güzel kazançlar elde edebilirsiniz.

ROAS Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

İçinde bulunduğumu dönemden dolayı firmaların reklama ciddi olarak önemli derecede bütçe ayırmaktadırlar. Daha fazla ürün satmak, daha ve daha fazla kazanç elde etmek ve daha fazla kişilere ulaşmak için ROAS’ a başvurulmaktadır.

Reklam harcamaları her işletme için çok önemli bir faktördür. Reklamlardan kazanılan kazançların, harcanılan miktarın çok üstünde olmalı ve ona göre seçim yapılmalıdır. Tam olarak bu konuda ROAS size yapılmadı gerekenleri gösterecektir. Gelirlerin hesaplanması kampanyanın ne kadar iyi ve başarılı olduğunu gösteren fikirler vermektedir.

Bu süreci belirtildiği üzere yapılması gerekmektedir. Tanıtımların ne kadarlık bir kâr sağladığını anlamaya yardım etmek demektir. ROAS açılımı ise Return On Ad Spend olarak bilinmektedir. Baş harflerden oluşan ROAS, Türkçe olarak ifade edildiği zaman reklam harcamalarının geri dönüşü olarak yazılmalıdır bu anlamı ifade etmektedir.

Asıl amacı reklam harcamalarını hesaplamak ona göre bütçe ayırmak ve harcamalar ona göre yapılması gereken nedenlerin ne kadarlık bir bütçeyle yapılacağını veya ne kadarlık bir bütçe harcaması olduğunu göstermektedir. Bunları iyi bilmek ve iyi analiz etmek gerekmektedir. Aksi taktirde yetersiz bilgi ile yapılan işlemler doğruluk payları çok azdır.

ROAS Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hesaplama yapmak için özel formül geliştirilmiştir. Bu formülde ROAS için ayrılan ciro, reklam harcamasına bölünür daha sonra çıkan sonucu 100 ile çarpıtmaktadır. Böylelikle ne kadar gelir ne kadar harcama olunduğuna dair bilgi vermektedir. Örnek ile anlatılır ise daha iyi anlaşılacaktır. Mesela bir bir reklam tanıtımı için yapılacak harcama 10.000 TL olmuş olsun ve bunu üç farklı kanala yatırım şeklinde gerçekleştirin ve kanallara harcanan ciroda şöyle olsun;

• Birinci kanal için 3.000 TL bir harcama olsun ve 15.000 TL miktarında cironuz olsun.

• İkinci kanal için de 4.000 TL harcama ve 8.000 TL miktarında ciro belirlensin.

• Son olarak da harcama miktarı 5.000 TL ve ciro ise 10.000 TL olarak belirlenmiş olsun. Bu kanalların hangisinin daha çok kazandırdığını anlamak için geliştirilen formül uygulanır daha sonra hangi kanalın uygun olduğunu size gösterememektedir. Hesaplamaları yaparak hangi kanalın uygun olduğunu öğrenmektesiniz.

• Birinci kanal için 3.000 TL harcamaya ve 15.000 TL ise ciroya ayrılmıştı ve hesaplama da şöyle yapılmaktadır.

• Birinci kanal için(15.000/3.000).100 işlemi yapılmalı ve çıkan 5.000 sonuç ise %500 olarak belirlenir. Sizin bu kanaldan kazancınız 500 olarak gösterilmektedir.

• İkinci kanal için (8.000/4.000).100 olarak yapılmakta ve çıkan %200 olan sonucu göz önüne alarak harcamalarla birlikte kazancın 200 olduğunu görmektesiniz.

• Üçüncü kanal için son olarak da bu yöntemi yapmalısınız. Yani (10.000/5.000).100 olarak yapılmakta ve çıkan %200 sonucundan sonra diğer kanallara da bakılarak uygun olanı seçmelisiniz. Bu seçimde en kârlı ve en kazançlı olanı hem görebilir hem de ona göre seçim yapma şansına sahip olabilirsiniz. Bunu size gösteren ve sağlayan ise ROAS’dır.

Bu yapılan işlemler sonucunda en kazançlı olanı ve en iyi kâr sağlayanı belirler ve ona göre işlem yaparsınız. Bu yapılan işlemlerde en kazançlı olan kanal ise birinci kanal olarak görmektesiniz. Çıkan %500 oranla getirisi en yüksek olan kanal olarak görülmektedir. Böylelikle yatırım yapılacağı zaman en Kazançlı olana yatırım yapmış olacaksınız. Çıkan sonuçlar bazı durumlarda harcanan miktarlar çok olup kazanç az çıkabilmektedir. Böyle sonuçlarda zarar edildiği bilinmektedir. Yapılan işlemler neticesinde bunları kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

ROAS Tekliflerin Hakkından Bilgi

Reklam harcamalarından sağlanan gelir ile hedeflediğiniz kanal için kazanç sağlamanın doğruluğuyla ilgili bilgiler vermektedir. Hedefinizi temel alarak teklif vermenize olanak sağlamaktadır. Belirlediğiniz reklam harcamalarında kazanılan gelir ROAS hedefi dahilinde değeri daha fazla olan ya da artmakta olan bir dönüşüm gelir elde etmemize olanak sağlamaktadır. Teklifleriniz açık artırmada otomatik bir şekilde optimize edildiğimden edildiğimden dolayı her açık artırmada özel fırsatlar sunulmaktadır.



Başlamadan Önce

Sizin için uygun olan portföy teklifleri belirlemeli ona göre teklif verilmelidir. Yapacağınız kampanyalara hedef ROAS teklif stratejisi belirlemeli ve izlenilen dönüşlere değer verilmesi gerekmektedir. Uygunlamalarınıza Firebase için Google Analytics SDK’sını yüklemediniz. Teklif verdiğiniz dönüşüm etkinliklerini Firebase SDK’sından alınması gerekmektedir.

Hedef ROAS uygulaması uygulama kampanyası beta olarak sunulmaktadır. Kullanılan teklifler için kampanya türünün en az 45 günde ve 20 dönüşüm elde etmeniz gerekmektedir. Makine öğrenimi kampanyaları yapılması için öğrenim algoritması bilgiye dair yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

Bunun için son 30 günde en az 50 dönüşüm sağlaması gerekmektedir. Dönüşüm değerlerinin kısa sürede raporlama başlamak için yeni değerler dönüşümler sütununa eklemeniz gerekir. Bu sayede benzer değerde dönüşüm değerlerinizi belirlemek adına 6 hafta bekleme bekleme süresi verilmektedirler.

Uygulamam kampanyalarında en az 10 dönüşüm ya da 30 günde 300 dönüşüm gerekmektedir. Aylık faturalandırma zamanında ortalama günlük bütçenin 30,4 gün için izin verdiğinden dolayı toplam tutardan daha fazla ücret alınmamaktadır. İşlem başına maliyet hedefi kampanyasını kullanmak için kampanya türü uygulanması gerekmektedir.

Başarısız olan işlemler kötü performansa ya da düşük ölçeğe neden olabilir. Google ADS dönüşüm izleme yoluyla raporlanan dönüşüm değerlerini kullanmak size gelecekteki dönüşüm ile ilgili değerleri hakkında tahminler vermektedir. Daha sonra hedefe eşit bir şekilde çalışma sağlarken diğer yandan dönüşüm değerlerini en üst seviyeye çıkarmak için tıklanma başıma en yüksek teklifleri belirlemiş olacaksınız.

Uygulama kampanyalarını kullanan bireyler, seçilen dönüşümlerin arasından seçtiğiniz yüklemelere veya uygulamam içi etkinliklere göre kampanyanız için ortalama bir ROAS ulaşılmaya çalışılır. Bazı kampanyalar daha çok getiri sağladığından dolayı seçimlerin dikkatli ve bilinçli yapılması gerekmektedir.

