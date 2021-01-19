Reklam yasağı başladı! Pinterest ve Twitter'den ses yok

Yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarının Türkiye'ye resmî temsilci atamaları gerekiyor. Bazı platformlar temsilci atamalarını gerçekleştirirken, bazı platformlardan ise hala konuya ilişkin bir hamle gelmedi. Türkiye'ye resmî anlamda temsilci ataması yapmayan platformlara yönelik reklam yasağı ise başladı. Konuya ilişkin açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan geldi. Sayan, resmî anlamda temsilci ataması gerçekleştirmeyen platformların artık ülkemizden hiçbir şekilde reklam almalarının mümkün olmadığını söyledi.

"Artık reklam alamayacaklar"

Sosyal medya yasasının 1 Ekim 2020 tarihinde uygulanmaya başlandığını hatırlatan Sayan, "reklam yasağı"nın söz konusu yasağının üçüncü kademesi olduğuna dikkat çekti. Sayan, Resmî Gazete'de bu yasağın yayımlandığını ifade ederek, yurt dışı merkezli olan ve ülkemize resmî anlamda temsilci atamayan sosyal medya platformlarının artık reklam alamayacaklarını bildirdi. BDDK, BTK, VDK, TCMB ve ilgili bütün kamu kurum ve kuruşları tarafından söz konusu reklam yasağının büyük bir dikkatle kontrol edileceğini aktaran Sayan, Türkiye'de reklam veren platformlara da ceza uygulanacağını kaydetti.

"Pinterest ve Twitter'ın da temsilci atamasını bekliyoruz"

Türkiye'ye resmî bir temsilci atayan ve üstüne düşen sorumlulukları yerine getiren sosyal medya platformlarına teşekkürlerini sunan Sayan, hiç kimsenin Türkiye'de sağlanan hizmetlerden yoksun bırakılmasından yana olmadıklarını ifade etti. Sayan, Türk vatandaşlarının kişisel verilerini, haklarını ve gizliğini muhafaza etmek amacıyla gerekeni yapma konusunda kararlı olunduğunu belirterek, Pinterest ve Twitter'ın da temsilci atamasını beklediklerini söyledi. Temsilci atamayan sosyal medya platformlarının bant genişliğinin daraltılmasına yönelik adımın son olarak tercih edileceğine işaret eden Sayan, Türkiye'de kurallara aykırı davranılmasına ve dijital faşizm uygulanmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini belirtti.

Sayan, iftira, istismar, hak ihlâlleri ve tacizin asla özgürlük olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, bunların birer suç olduğunu kaydederek, hiçbir sosyal medya kullanıcısının bu tarz suçları özgürlük adı altında işlemesine izin verilmeyeceğini ekledi.

40 milyon para cezası uygulanmıştı

Türkiye'de sosyal medya yasası, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş, 1 milyondan fazla günlük erişime sahip olan yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarına Türkiye'ye temsilci atamaları konusunda zorunluluk getirilmişti. Söz konusu platformlara temsilcilerini bildirmeleri için 2 Kasım 2020 tarihine kadar süre tanınmıştı. Temsilci atamayan Dailymotion, LinkedIn, Pinterest, TikTok, YouTube, Periscope, Twitter, Instagram ve Facebook'a ilk 10'ar milyon lira para cezası uygulanmıştı. Cezanın bildirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde temsilci atamayan bu platformlara daha sonra 30'ar milyon lira para cezası uygulanmıştı. Yani söz konusu platformlara şu ana kadar 40'ar milyon lira para cezası verilmişti. İkinci cezanın bildirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde yine temsilci atanmazsa sosyal medya platformlarının Türkiye'den reklam almalarına yasak getirileceği bildirilmişti. Öyle de oldu ve temsilci atamayan Pinterest ve Twitter'a reklam yasağı getirildi.

Reklam yasağına ilişkin kararın alındığı günden itibaren üç ay içerisinde temsilci atamayan sosyal medya platformlarının bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması amacıyla BTK Başkanı tarafından sulh ceza hâkimliğine müracaat edilebilecek. Müracaatın kabulüne dair kararın hayata geçirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde yine temsilci atanmaması durumunda bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması amacıyla BTK Başkanı tarafından sulh ceza hâkimliğine başvuru yapılabilecek. Bu sürecin bitiminde Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformlarına o zamana kadar kesilen para cezasının dörtte biri geri verilecek. Ayrıca, bu platformlara yönelik reklam yasağına son verilecek ve bant genişliğinin daraltılmasına yönelik uygulama da kaldırılacak.