Realme Narzo 30 Pro Telefon İncelemesi

Orta kulvarda yarışan Realme Narzo 30 Pro fiyatı 320 dolar olarak belirlenmiştir.

Realme Narzo 30 Pro Teknik Özellikleri

Hızlanma, jiroskop, yakınlık, pusula parmak izi sensörü gibi gelişmiş sensörleri de içeren Realme Narzo 30 Pro, 4880 mAh kapasiteli pili doldurmak için 65 Watt süper DART şarj cihazı ile geliyor. Makinede 48 MP geniş kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere, 4 kamera ile geliyor ve bu donanımlarla 4K -30 Fps video kaydı mümkün oluyor. Öne de 16 MP kamere yerleştirilen Realme Narzo 30 Pro modelinin ön kamerası 1080P kalitede video çekebiliyor.

Sistemin yükünü taşıyan 7 nano metrelik yonga seti üzerinde Media TEK Dimensity 800U model işlemci 5G internet teknolojisini ve hızını destekliyor. İşlemcinin 2 çekirdeği 2.40 GHz 6 çekirdeği ise 2.0 Ghz frekanslarda yoğun olarak çalışabiliyor. Bu tip işlemciler için uygun olan Mali G57 model grafik işlemci de sistemi hızlandıran bir diğer bileşen olarak geliyor. Sistemin geçici belleği 6-8 GB ram elemanı tarafından sağlanıyor. 64 GB ve 128 GB dahili alan seçenekleri ile gelen cihaz 320 dolar fiyatla piyasaya mart ayında girecek.

6.50 inç IPS LCD ekranı 1080 x 2400 p çözünürlük özelliği ile geliyor. 90 Hz ve 480 NiT parlaklık değerine sahip olan ekran, orta seviye bir ekrandır. Makine farklı renklerde plastik kasalarla geliyor. 8.8 mm kalınlık ve 175 gram ağırlık, Realme Narzo 30 Pro telefonunun teknik özellikleri arasındadır.

Realme Narzo 30 Pro Fiyatı

Hindistan ve Çin pazarlarında yoğun rekabet, en iyi donanımları en ucuz fiyata vermeye çalışmakla yürütülebiliyor. Realme Narzo 30 Pro üreticileri de buna dikkat etmiş görünüyor. Realme Narzo 30 Pro fiyatı 320 dolar olarak belirlendi ki bu fiyat, Snap Dragon ve Adreno bileşenleri yerine, MediaTEK CPU ve Mali model GPU elemanlarının kullanılması ile aşağı çekilebilmiş. Cihaz Mart 2021 çıkışlı olacak. Orta seviyede bir cihaz satın almak isteyenlerin, bu cihazı değerlendirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şirket bu ürün kategorisinde kendini ispat edebilmiş ve iyi ürünler üreten rekabetçi bir firmadır.