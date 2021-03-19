Piyasada neden ekran kartı yok?

Son zamanlarda başta Bitcoin olmak üzere kripto paralarda rekor düzeyde artışlar görülmesi sebebiyle piyasaya sunulmuş ekran kartlarının Bitcoin mining yani kripto para madenciliği yapanların kurbanı oldu.

Daha fazla kazı yapmak isteyen madenciler, piyasadaki tüm ekran kartlarını bir hafta içinde tükettiler. e-Ticaret sitelerinde, mining yapabilecek kapasitede ekran kartı bulmak neredeyse imkânsız.

Yokluk, stoklarda bulunmayan ekran kartlarının fiyatlarını 3-4 kat artmasına yol açtı. Mining dışında oyun ya da tasarım gibi işler için ekran kartı arayanlar, stokların tükendiğini, fiyatların ise fahiş düzeyde arttığını gördü.

Kripto yani sanal para birimleri arasında öne çıkan Bitcoin, Elon Musk'ın kısa sürede edindiği büyük kazançla gündeme gelmiş ve yine büyük paralar kaybetmesine neden olunca devletlerin sanal para birimleri ile ilgili çalışmalar yapmasına yol açmıştı.

Tüm dikkatlerin üzerine toplandığı Bitcoin hakkında Elon Musk'ın sıkça paylaşımlarda bulunması, kripto paranın finans gündeminin üst sıralarındaki yerini korumasında büyük etkisi bulunuyor. 167 milyar dolar net serveti bulunan Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın Twitter biyografisinde Bitcoin'in yer alıyor olması, son dönemlerde sıkça kırılan rekorları daha manidar kılıyor.

Kripto para madencileri ekran kartlarını patlattı!

"Çılgın girişimci" olarak dünyaca tanınan teknoloji girişimcisi, hayırsever, mühendis ve endüstriyel tasarımcı Elon Musk'ın cazibesini artırdığı Bitcoin'de mining yapanlar yani kripto para madenciliği gerçekleştirenler, deyim yerindeyse birkaç gün içinde piyasada bulunan tüm ekran kartlarını kazı çalışmalarında kullanmak için satın alarak stokları tüketti.

Bitcoin mining nedir?

Bitcoin mining, ana unsuru ekran kartları olan bilgisayar düzenekleriyle oluşturulan sistem üzerinden günlük kazı yapılarak gün gün elde edilen kazanç olarak tanımlanabilir.

Her bir sisteme bağlanan onlarca ekran kartı ile çok sayıda kazı gerçekleştirmek mümkün. Bu nedenle kripto para madencileri, daha çok kazı yapmak ve daha çok günlük kazanç sağlamak için onlarca hatta yüzlerce ekran kartı satın alarak sisteme dâhil oluyor.

Kripto para madencileri, kazançlarını değerlendirirken elektrik faturası gibi giderleri kazançtan çıkararak net kazancı ortaya koyuyor.

Bitcoin'e yatırım zirve yaptı

Son zamanlarda Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paraların değer kazanması mining yapanların iştahını kabarttı. Kripto paralardaki artış nedeniyle yatırımcıların ciddi bir bölümü parasını doğrudan Bitcoin gibi sanal para birimlerine dönüştürmeyi tercih etti.

Küçük yatırımcıların bir bölümünün ise nakitlerini ekran kartlarına ve bilgisayar sistemlerine yatırarak risk almadan uzun vadede para kazanmayı tercih etti. Mining yapanlar günlük stabil para kazanımı sağlarken, parasını doğrudan sanal para birimine dönüştürenler anlık al-satlarla kazançlarını anlık büyütmek istedi.

Acelesi olmayan, risk almak istemeyen, uzun vadede istikrarlı bir şekilde düzenli para akışı sağlamak isteyenlerin miningi tercih etmesi ve bu insanların sayılarının son haftalarda büyük oranda artması, sisteme daha çok ekran kartı entegre etmelerine neden oldu.

Ne kadar ekran kartı o kadar kazanç sistemi, ekran kartlarının piyasada sıfırlanmasına, yeni üretilenlerin ise daha yerlerine konulmadan 3 ila 4 kat fiyatlara ulaşmasına yol açtı. "Ne kadar kazı o kadar para" sistemi ekran kartlarının gücüyle de ilişkili.

Örneğin sistemine 20 adet RTX 3090 ekran kartı entegre etmiş bir miningci, bugünki Bitcoin kuruna göre günlük ortalama 650 dolar dolaylarında kazanç elde ediyor. 20 adet ekran kartı alan kişi 800 bin TL yatırım yapmış oluyor. Günlük kazancı 650 dolar olduğu varsayıldığında 7-8 ay gibi bir sürede yatırımını amorti ediyor. Sonraki aylar ise kâr ayları.

RTX 3090 model bir ekran kartı bugünlerde stoklarda tükenmiş ve fiyatının da 40 bin liralara çıktığı görünüyor. Yaklaşık 1 ay önce 1600 TL'ye alınan RTX 1650 ekran kartlarının fiyatlarının da 5 bin-6 bin TL aralığında seyrettiği görülüyor.