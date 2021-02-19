Oyunculara Müjde! Ekran Kartları Ucuzluyor Madencilerin Eline Düşmeyecek!

Nvidia Yeni Ekran Kartında Kripto Madenciliğini Sınırlandırıyor

Grafik kartı üreticisi Nvidia, kripto para birimi Ethereum madenciliği yapmak için kullanıldığında en son piyasaya süreceği kartının verimliliğini kasıtlı olarak %50 oranında azaltacağını söylüyor.

Kripto madencileri, oyun dışı amaçlarla kullanmak için ekran kartlarını toplu şekilde satın alarak stok sıkıntısı oluşmasına sebep oldular. Nvidia, ürünlerinin "oyuncuların eline geçmesini" sağlamak için böyle bir müdahalede bulunduğunu açıkladı. Ancak aynı zamanda kripto para madenciliği için özel üretilmiş bir grafik işlemcisi de satacak ve iki tarafı da hoşnut etmiş olacak.

Nvidia Neden Grafik Kartlarının Limitlerini Kısıtlayacak?

Ekran kartı olarak da bilinen grafik kartları (GPU'lar), yüksek grafik dizaynlarına sahip yapımları deneyimlemek için kullanılacak bir oyun bilgisayarının en önemli bileşenidir. Modern bir ekran kartı, oyuncuların beklediği yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızlı (FPS) grafikleri üretebilir. Ancak koronavirüs salgını sırasındaki üretim gecikmeleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörler bir stok sıkıntısına yol açtı.

2020 ve 2021’in Büyük Ekran Kartı Sorunu

Kripto Para Birimleri Nasıl Üretilir?

Bitcoin 'Arjantin'den daha fazla elektrik' tüketiyor

Grafik kartları, madencilik olarak bilinen bir süreçte işlemleri işlemek ve bitcoin üretmek için kullanılan kripto para yatırımcıları arasında da popülerdir. Pek çok kripto madenci, oyun oynamak yerine kripto para madenciliğine adanmış güçlü bir makine üretmek için aynı anda birkaç grafik kartı kullanarak rig denilen kripto para madenciliği bilgisayarları topluyorlar. Bunun ekonomik olması için, donanımın maliyetinden ve çalıştırmak için kullandığı elektrikten daha fazla bitcoin üretmesi gerekiyor.

Nvidia Ne Yapmayı Planlıyor?

Nvidia, yakın zamanda piyasaya süreceği GeForce RTX 3060 kartı için oluşturduğu yazılım ile kartın Ethereum madenciliği için kullanılması koşulunda kazı verimliliğini yaklaşık% 50 oranında sınırlayacağını söyledi. Bu önlem, madencilerin kartı Ethereum madenciliği için kullanmasını daha az ekonomik hale getirecek. Nvidia, Ethereum'a odaklandığını, çünkü "şu anda herhangi bir GPU ile çıkarılabilir kripto paralar arasında en yüksek küresel kripto madencilik verimine sahip olduğunu ve bu nedenle madencilikte GPU'lar için ana talep faktörü olduğunu" söyledi.

Bununla birlikte, bir dizi kripto para madenciliği işlemcisi (CMP'ler) satmaya da karar verdi.Nvidia, CMP'lerinin üretiminin grafik kartlarının kullanılabilirliğini etkilemeyeceğini açıkladı. CMP'nin GPU'lardan daha az enerji kullanacağını söyledi. Ancak Bitcoin gibi kripto para birimlerini eleştirenler, tükettikleri enerjinin boşa gittiğini söylüyor.