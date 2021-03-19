Otomotiv devleri tesislerini "teker teker" kapatıyor!

Pandemi nedeniyle küresel ölçekte sağlık ve turizmle ilgili ciddi sıkıntılar baş gösterdi, otomotiv üretimi de bu durumdan olumsuz etkilendi. Daha önce yedek parça bulma sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Nissan, General Motors ve Ford gibi otomotiv devleri, malzeme temini konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını ve üretim tesislerini kapattıklarını duyurmuştu. Pandeminin olumsuz etkilerini sonuna kadar hisseden otomotiv sektörünün devleri Volvo, Toyota ve Honda da sonunda pes etti. Bu firmalar, üretim tesislerinin "geçici bir süreyle" kapatılacağını duyurdu.

Toyota ve Honda'dan açıklama: "Borular bile dondu"

Tedarik zincirleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını kaydeden Toyota ve Honda, tesisleri kapatma kararı almalarının önemli sebeplerini açıkladı. Pandeminin neden olduğu birçok sorunun kendilerini zorladığını belirten otomotiv devleri, "zorlu hava koşulları" ve "bağlantı noktalarındaki tedarik sorunları" gibi sebeplerle Kuzey Amerika'daki üretim tesislerini geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

Tesislerde ihtiyaç duyulan parçaların olumsuz hava koşullarından dolayı tedarik edilemediğini kaydeden Honda, soğuklardan dolayı bazı fabrikalardaki borularda donmalar gerçekleştirdiğini belirtti. Honda, bu nedenle önümüzdeki haftada ABD ile Kanada'daki birçok tesisin kapanacağını ve tesislerin duyurdu.

Volvo: "Çip sıkıntısı var"

Konuyla ilgili açıklama yapan bir başka otomotiv devi Toyota ise işçi çıkarma gibi bir durumun söz konusu olmayacağını bildirdi. Tesislerde yaşanacak kapanmanın sebebinin "petrokimya kıtlığı" olduğunu kaydeden Toyota şirketi, bu eksikliğin özellikle Meksika ile Kentucky fabrikalarında yaşandığını belirtti.

Benzer açıklamaları yapan bir başka otomotiv devi Volvo ise, küresel çip kıtlığı nedeniyle Çin ve ABD'deki tesislerde üretimi bu ay durdurmak zorunda kalacaklarını bildirdi. Çip kıtlığı ile ilgili benzer açıklamalarda bulunan Nissan, General Motors ve Ford'da üretimin geçici olarak durdurulacağını duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 15:29