Otomotiv devinden elektrikli araç hamlesi: 2025!

Yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte iklim değişimiyle ilgili endişelerin artması, karbon salınımının ve fosil yakıt tüketiminin de azaltılmasına yönelik baskı oluşturuyor. Fosil yakıtların dünyada sera etkisine neden olduğunun anlaşılmasından sonra uzun yıllardır birçok araç üretici firmanın elektrikli araçlara yöneldiği belirtiliyor. Ford, Jaguar ve Bentley gibi otomotiv devlerinin ardından şimdi de ünlü araç firması Mini, 2025 yılından sonra "içten yanmalı motorlu araçlarını" üretmeyeceğini açıkladı.

İngiltere'de 2030'dan sonra benzinli ve dizel araç üretimi yasak!

Oxford merkezli İngiliz araç üreticisi olan Mini'nin ana şirketi olan BMW, yarın konuyla ilgili resmi açıklama yapacak. Açıklamaya göre Mini'nin son içten yanmalı motorlu araçları 2025 yılında piyasaya çıkacak. 2025 yılından sonra tamamen elektrikli araçlara yönelecek olan Mini, bu alanda önemli şirketlerden birine dönüşmek istiyor. Mini'nin Oxford'da bulunan fabrikasında günde üretilen araç sayısının 1000 olduğu belirtiliyor. Önceki aylarda konuya ilşkin kritik bir karar alan İngiliz hükümeti, ülkede 2030 yılından sonra benzinli ve dizel araç üretiminin yasaklanacağını duyurdu.

Elektrikli araç üretimiyle ilgili otomotiv devlerinden açıklamalar!

Elektrikli araç alanında öncü markalardan biri olan ABD'li Ford firması, 10 yıl içinde Avrupa'da yapacakları satışların yüzde 70'inin tamamen elektrikli araçlardan oluşacağını açıkladı. İsveçli otomotiv devi Volvo da 2025 yılında kadar satışlarının yarısını elektrikli araçlardan, yarısını ise hibrit araçlardan yapacağını bildirmişti.

Jaguar Land Rover ise 2025 yılı itibarıyla elektrikli araçlar dışında araç üretilmeyeceğini duyurdu. ABD’li otomobil devi General Motors, 2035 yılından sonra tamamen elektrikli araçlara geçeceğini bildirdi. İngiliz otomotiv şirketi Bentley de 2030 yılında araç üretimlerinin bütünüyle elktrikli olacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 14:36