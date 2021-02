One Plus 9 Lite Özelikleri Lansmanda Açıklandı

One Plus'ın yeni ürünü olan One Plus 9 Lite gerçekleştirdiği lansman ile birlikte merakla beklenen telefon hakkında özellikleri açıkladı. Konu ile ilgisi olan tüketiciler beklediği bilgilere sonunda ulaştı. Çin merkezli akıllı telefon üreticisi olan One Plus, tüketicilere beklenen haberi verdi. One Plus, ürettiği telefonun lansmanında yeni telefonlarının özelliklerini kullanıcılar ile paylaştı. Aynı zamanda tüketici ile kurduğu güven ilişkisi hakkında sıklıkla anılmaya ve takdir edilmeye devam eden bir durum olarak görüldü. Uzun zamandır müşteri dostu olarak tanınan şirket yazılım konusu ile öne çıkarak kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene 2020'de ve bu yılın ilk aylarında da piyasaya çıkaracağı konuşulan One Plus 9 Lite yeni model akıllı telefon özellikleri ve bilgileri telefon hayranları ile paylaşıldı. Kullanıcı dostu olan şirketin tanıtımını yaptığı telefon hakkında özelliklerini sıralaması, müşterileri oldukça memnun eden bir gelişme olarak değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, ilgili telefonun kısa süre içerisinde üretime geçileceği tahmin edilmekte ve tüketiciler bu gelişmeyi dört gözle bekliyor. Lansmanı gerçekleştirilen One Plus 9 Lite 6.40 3 inçlik bir ekrana sahip iken ekran çözünürlüğü ise 2400 x 1080 piksel olarak kullanıcı bilgisine sunulmuştur. Edinilen bu bilgilere göre görüntüsünün parlak ve netliği iyi olduğu düşünülen telefonun, kullanıcıları memnun edeceği tahmin edilmektedir.

Edinilen son bilgilere göre arka kamera 48 MP Sony IMX586 sensöre sahip olarak karşılaşacağımız bir telefon hakkında lansmanı gerçekleştirildi. 32 MP çözünürlükte olan ön kamera ile yüksek kalitede olan özçekimler gerçekleştirilebilecek iken bu durum müşterileri oldukça memnun eden bir gelişme olarak değerlendirildi. One Plus 9 Lite sim kartı girişi ise 2 adet bulunacak. Farklı operatör hizmetlerini ve iki numarayı kullanabilecek olan One Plus 9 Lite 5 GB destek vermektedir ancak micro SD için bir genişletme yuvası telefon üzerinde bulunmadığı için bir bellek kartı takılamayacağı da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Diğer taraftan kızılötesi bağlantı noktasının olmaması kontrol paneli olarak çalışamayacak telefon hakkında bilgi sahibi olundu. Bununla birlikte ilgili olan telefonun su geçirdiği için kesinlikle sudan uzak tutulması tavsiye edildi.