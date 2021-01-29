Nokia 5.4 Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global çatısı altındaki Nokia, yeni Android akıllı telefonu Nokia 5.4'ü resmen bilgisine sundu. Resmi olarak tanıtılan yeni telefon, orta segment bir akıllı telefon olarak biliniyor. Aynı zamanda Nokia 5.3’ göre bazı avantajlara sahip olup 5.3’te yapamadıklarımızı yapma imkanı sunuyor. Resmi olarak tanıtımı gerçekleştirilen Nokia 5.4 hakkında detaylar ise müşteriler tarafından merak edildi. Peki Nokia 5.4’ün fiyatı ne kadar? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve tanıtımı yapılan telefonun özellikleri hakkında bilgiler…

PureBook X14 dizüstü bilgisayarı ile kısa süre önce karşımıza çıkan Nokia, bir mağaza aracılığı ile tanıttığı dizüstü bilgisayarı ile ilgili olarak 10. nesil Intel Core i5 işlemciden gücünü aldığı bilgisini paylaşmıştı. Tanıtımını gerçekleştirdiği dizüstü bilgisayarı PureBook X14 ile yetinmeyen Nokia, yeni akıllı telefonu olan Nokia 5.4’ü resmi olarak tanıttı.

HDM Global çatısı altındaki firma, lanse ettiği yeni telefon hakkında özellikleri de sıraladı. Nokia 5.4’ün özellikleri arasında 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran bulunduğunu, ve bu ekranın sol üst köşesinde bir kamera deliği taşıdığı ifade edilen özellikler arasında yer aldı. Burada telefona ait 16 MP çözünürlükteki ön kamera da bulunurken telefonun içinde de Snapdragon 662 işlemcisi bulunmaktadır. 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı imkanını da müşterilerine sunan telefon bununla birlikte micsoSD kart desteğine de sahip bir telefonun tanıtımını yaptı. HDM Global çatısı altındaki firmanin resmi olarak tanıtımını yaptığı Nokia 5.4’ün 4.000 mAh değerindeki bataryası ise telefonun gücünü karşılamakta.

Kamera açısından da oldukça güçlü olan telefonun arkasında 48 MP ana kamerası, 5 MP geniş açılı kamerası, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası olarak çerçevede dörtlü bir kurulum bulunmakta. Bununla birlikte telefon, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Telefonun fiyatı için ise Avrupa’da 189 euro olarak açıklanmış durumda. Nokia 5.4’ün Türkiye’de satışının olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.