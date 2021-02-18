NASA, Salda'yı paylaştı: Mars'ta neyle karşılaşacağımızı artık biliyoruz!

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından Mars'a Perseverance isimli uzay aracı gönderilecek. Söz konusu uzay aracı, Jezero Krateri'nde bazı incelemelerde bulunurken, hayata dair bir iz bulmaya çalışacak. NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), uzay aracının Mars'a gönderilmesine az bir zaman kaldığını belirterek, Salda Gölü'ne ve burada yapılan bilimsel incelemelerin neticelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Salda Gölü sayesinde birtakım fikirlere sahibiz"

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından yapılan paylaşımda, Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün fotoğraflarına yer verildi. Söz konusu paylaşımda, Mars görevi için geri sayımın başladığı belirtilerek, Perseverance isimli uzay aracının Jezero Krateri'ne yalnızca bir gün sonra dokunacağına dikkat çekildi. Jezero Krateri'ne şu ana kadar ayak basılmadığına dikkat çekilen paylaşımda, Salda Gölü sayesinde Mars'ta neyle karşılaşılacağının bilindiği kaydedildi.

Salda Gölü'nde bilimsel inceleme yapıldı

NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) uzmanları tarafından Salda Gölü'nde bilimsel bir inceleme yapıldı. Söz konusu incelemenin neticeleri de duyuruldu. İncelemede, 18 Şubat 2021 tarihinde Perseverance isimli uzay aracının Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ne inmesinin beklendiği ifade edilerek, uzay aracının kriterde çeşitli incelemelerde bulunacağı ve Dünya'ya getirmek üzere kaya numunelerini toplayacağı belirtildi. Jezero Krateri'ne şu ana kadar ayak basılmadığına dikkat çekilen incelemede, bilim insanlarının Salda Gölü sayesinde Mars'ta neyle karşılaşılacağına dair fikir sahibi oldukları kaydedildi.

İncelemede, Türkiye'nin güneybatısında bulunan Salda Gölü'nün Jezero Krateri ile benzer olmadığını düşünenlerin olabileceği ancak her ikisinin de benzer jeoloji ve mineralojiye sahip olduğu ifade edilerek, söz konusu gölün kraterde önceden bulunduğu değerlendirilen göl ile benzer deltalara ve karbonat minerallerine sahip olduğu belirtildi.

İki sene önce gitmişlerdi

Purdue Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar ile Perseverance ekibinin mensuplarından Briony Horgan, iki sene önce Salda Gölü'ne gitmişlerdi. Söz konusu araştırmacılar, Jezero Krateri'nde yaşam izi bulunabilmesine yardımcı olması için Salda Gölü'ndeki jeolojik ve mikrobiyal aşamaları kavramayı hedefledi. Gölde çekilen ve Jezero Krateri'nde ulaşılması beklenen bazı özelliklere ilişkin görüntüler mevcut. Bilim insanları, kraterin batısında su havzası minerallerinin yanı sıra büyük bir ihtimalle karbonat karışımı saptadı. Araştırmacılar, bunların Salda Gölü'ndekilere benzeyip benzemediğini tespit etmeye çalıştı.

"Mikrobiyolojik hayat belirtisi araştırılacak"

California Üniversitesi'nden Bethany Ehlmann, Mars'ta mikrobiyolojik hayat belirtilerinin aranacağını dile getirdi. Söz konusu yaşam formlarının 3.5 milyar sene önce Dünya'da bulunduğunu kaydeden Ehlmann, şimdi de bunların Kızıl Gezegen'de 3.5 milyar sene önce yaşayıp yaşamadığına bakılacağını söyledi. NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), 1970'lerde Mars'a ulaşan Viking'den sonra ilk defa Perseverance isimli uzay aracı ile doğrudan hayat belirtisi arayacak.