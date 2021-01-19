NASA paylaştı! Türkiye'de ortalama düzeyin altında...

Türkiye'de 2020 senesinin sonbahar aylarında neredeyse hiç yağış olmadı. Yağışsız bir sonbahar mevsiminin ardından barajlar da iyice kurudu. Son dönemde Türkiye genelinde yağışlı havanın etkisini göstermesi üzerine barajlardaki doluluk oranının artış gösterdiği fark ediliyor. Fakat NASA'nın (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşım kuralık probleminin boyutunun ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Söz konusu paylaşımda, ülkemizde bulunan yer altı su rezervlerine ilişkin bir haritaya yer verildi.

Türkiye'de bulunan yer altı sularının son durumu, 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren değerlendirildi. Bu değerlendirme GRACE-FO uyduları ile yapıldı. Haritada yer alan turuncu ve kırmızı renge sahip bölümler ortalamaya göre az suya sahip alanları yansıtıyor. Mavi renge sahip bölümler ise ortalamaya göre fazla suya sahip bölgeleri yansıtıyor. Söz konusu haritadan anlaşılacağı üzere ülkemizde bulunan yer altı suları normalden az düzeyde seyrediyor.

NASA'nın (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ortalamaya göre az etkili olan yağışlar nedeniyle Türkiye'nin hem yer altı sularının hem de içme suyu kaynaklarının etkilendiğine dikkat çekildi. Söz konusu paylaşımda, GRACE-FO uyduları ile yapılan ölçümler ile Türkiye'nin yer altı sularının ve toprak neminin ne kadar az olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Baraj doluluk oranı arttı

İstanbul'da son dönemde önce yağmurlu, daha sonra kar yağışlı bir havanın etkili olması barajların doluluk oranını artırdı. Söz konusu şehirde 19 Ocak Salı günü itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 30,52 olarak kayıtlara geçti. 19 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 90,98 idi. Söz konusu doluluk oranı, 19 Ocak 2020 tarihinde yüzde 53,15'e gerilemişti. Şimdi ise bu oran yüzde 30,52'ye kadar geriledi. Yıllara göre kıyaslama yapıldığında kuraklık tehlikesi açık bir şekilde göze çarpıyor.

Korkutan "olağanüstü kuraklık" haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son rapora göre, Türkiye'nin önemli bir bölümünün yağışsız geçtiği fark edildi. Uzmanlar, bu haritaya göre bazı yerlerde "olağanüstü kuraklık", bazı yerlerde "çok şiddetli kuraklık", bazı yerlerde ise "şiddetli kuraklık" yaşandığını bildirdi. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların yüzde 80'den fazla azaldığını kaydeden uzmanlar, kentlere su temin eden barajlarda bulunan rezervlerde ciddi derecede düşüş yaşandığını ifade etti. Bunun üzerine birçok barajda suların çekildiği ve eski yerleşim birimlerinin ortaya çıktığı görüldü. Bilim insanları; vahşi tarımsal sulamanın artması, küresel ısınmanın etkili olması, zirai ilaç kalıntıları, sanayi atıkları ile evsel atıklar ve baraj-göletler sebebiyle göllerin ve tatlı su kaynaklarının hızlı bir şekilde kuruduğuna dikkat çekti.