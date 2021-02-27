NASA'nın Venüs paylaşımı büyüledi!

Parker Güneş Sondası, NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından 12 Ağustos 2018'de fırlatılmıştı. Güneş'e doğru yola çıkan Parker Güneş Sondası, 1.371 derece sıcaklık karşısında dayanıklılık gösterebilecek malzemelerle geliştirildi. Parker Güneş Sondası, aynı zamanda güçlü radyasyon ve süpersonik parçacıklardan etkilenmeyecek biçimde tasarlandı.

Işıl ışıl parladı

Parker Güneş Sondası tarafından çekilen görüntüde Venüs'ün adeta ışıl ışıl parladığı görüldü. Venüs'ün fotoğrafını çeken mühendisler bakımından bu durumun şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

7 defa yanından geçecek

Parker Güneş Sondası, Venüs'ün yanından 7 defa geçecek. Güneş'e yakınlaşmak için bunu yapacak olan Parker Güneş Sondası'nın Venüs'ün yer çekimini kullanacağı öğrenildi. Söz konusu geçişler esnasında farklı görüntüler yakalayan Parker Güneş Sondası, büyüleyici fotoğrafların paylaşılmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz yaz Venüs'ün yukarıdaki görüntüsünü çeken Parker Güneş Sondası, Venüs'e ilişkin hiç öngörülmeyen bir şeyin ortaya çıkmasına katkı sağladı.

Oksijen atomları birleşerek ışık yayıyor"

Parker Güneş Sondası'na yerleştirilen ekipmanla Venüs'ün gece olan bölümü 12 bin 391 km. mesafeden çekildi. Araştırmacılar, söz konusu görüntüde öngördüklerinden daha fazlasının bulunduğunu ifade ettiler. Venüs'ün kenarında yer alan ve parlak bir çerçeveye benzetilen şeyin nasıl oluştuğu ortaya çıktı. Atmosferde bulunan oksijen atomların Venüs'ün gece olan bölümünde birleştiği ve söz konusu atomların ışık yaydığı kaydedildi.

Merkezde bulunan karanlık alan Afrodit Terra

Venüs'ün merkezinde bulunan karanlık alan Afrodit Terra olarak biliniyor. Afrodit Terra, gezegenin yüzeyinde bulunan en geniş dağlık bölge.

Söz konusu bölge, etrafında bulunan alanlardan daha soğuk. Bu nedenle karanlık olduğu söyleniyor.

Kaç tur atacak?

Parker Güneş Sondası, şu ana kadar Güneş'e en çok yaklaşmayı başaran insan yapımı nesne olarak nitelendiriliyor. 7 sene boyunca keşif yolculuğu yapacağını belirten Parker Güneş Sondası'nın Güneş yörüngesinde toplam 24 tur atacağı ifade ediliyor.

6 milyon kilometre yaklaşacak

Parker Güneş Sondası, Güneş'e her turunda daha da yakınlaşıyor. 2025'te son turunu tamamlayacak olan Parker Güneş Sondası, Güneş'e 6 milyon kilometre kadar yaklaşmış olacak. Parker Güneş Sondası, geçen gün Venüs'ün yanında bir daha geçti. Araştırmacılar, söz konusu geçişten sağlanan bilgilerin Nisan ayının bitimine dek değerlendirileceğini söyledi.