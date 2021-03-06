NASA'nın Mars kaşifi Perseverance'nin ilk teker izleri!

NASA'nın kızıl gezegen Mars'ı keşfetmek için gönderdiği Perseverance (Azim) adlı araç, 7 aylık yolculuğunun sonunda 18 Şubat 2021'de Mars'a indi. NASA'nın halihazırda Mars'ta bulunan InSight ile Curiosity araçlarıyla birlikte araştırma yapacak Perseverance, 2 yıl boyunca ezegeni keşfedecek. Üzerindeki 20 gelişmiş kamerayla göreve başlayan Perseverance'nin Mars üzerindeki ilk test sürüşünden fotoğraflar geldi. Test sürüşüne çıkan araç, 33 dakika boyunca gezegen üzerinde 6,5 metre ilerledi.

"Uzun bir görevin ilk adımları"

İlk test sürüşünden fotoğraflar paylaşan Perseverance, ilk etapta 4 metre ilerledi. Daha sonra 150 derecelik bir dönüş gerçekleştiren araç 2,5 metre yol katetti ve gezegen üzerinde çıkan lastik izlerini fotoğrafladı. Çekilen fotoğraflar, kızıl gezegeni inceleyecek yeni kaşif Perseverance'nin Twitter hesabından paylaşıldı. NasaPersevere adlı hesaptan paylaşılan fotoğraflara bir de not düşüldü. Gezegendeki ilk tekerlek izlerini yolladığını kaydeden Perseverance, bunun uzun bir görevin ilk adımları olduğunu bildirdi.

Perseverance'nin test sürüşünün beklediklerinden bile çok daha iyi olduğunu aktaran NASA mühendisi Anais Zarifian, konuya dair yüksek bir heyecan duyduklarını belirtti. Çok daha uzun sürüşleri hedeflediklerini aktaran Zarifian, bunun henüz başlangıç olduğunu vurguladı. Aracın indiği Jezero Krateri'nin incelendiği ve daha uzun bir mesafe katetmek için yeni bir rotanın belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

En yüksek teknolojili Mars aracı

Kızıl gezegene yollanan en gelişmiş teknolojiye sahip araç olan Perseverance için 2,7 milyar dolarlık bir bütçenin ayrıldığı kaydedildi. 20 gelişmiş kameraya sahip araçta; kimyasal analizörü, kaya matkabı, robotik el ve üzerinde iki kamera yer alan bir minik helikopter bulunuyor.