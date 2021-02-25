NASA'da siyasete bulaşma tartışması: Kim atanacak?

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Jim Bridenstine'ın NASA'nın başında atanmasına yönelik birçok eleştiri yapılmıştı. Bridenstine'ın NASA'nın başına getirilmesiyle ilgili en dikkat çekicieleştiriler eski Florida Senatörü Bill Nelson'dan gelmişti. NASA'nın ülkenin öncü bilim kuruluşlarından biri olduğunu kaydeden Bill Nelson, bu kurumun siyasete bulaştırılmması gerektiğini aktarmıştı. NASA Başkanı olarak 2018 yılının Nisan ayında atanan Bridenstine, yaptığı tuhaf bir açıklamayla bu eleştirileri haklı çıkarmıştı. Gezegenlikten çıkarılan Plüton'u bir gezegen olarak kabul ettiğini kaydeden Bridenstine, "Bence Plüton bir gezegen çünkü böyle öğrendim" ifadelerini kullanmıştı.

En güçlü aday Bill Nelson, 1986'da uzaya çıkmıştı!

Trump döneminde yapılan liyakatsiz atamaların en büyük göstergesi olarak gösterilen Jim Bridenstine, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından önce görevinden istifa edeceğini dile getirmişti. Bridenstine'ın görevden ayrılmasından sonra Joe Biden'ın NASA Direktörlüğüne atayacağı isim merak konusu oldu. NASA'nın en yetkilisi olacak ismin eski Direktörü Bridenstine'ı en çok eleştiren eski Florida Senatörü Bill Nelson olacağı öne sürülüyor. Eski NASA Direktörü Jim Bridenstine'ın fazla politik ve partizan bir isim olduğunu belirten Nelson, NASA'ya siyasetin karıştırılmasının aptallık olduğunu dile getirmişti. 1986 yılında uzaya çıkan Nelson'un Columbia Uzay Mekiği'nde yük taşıma uzmanlığı yaptığı biliniyor.

Eski Direktör Bridenstine'ın tuhaf açıklaması!

Donald Trump ile yakın ilişkileri olan Jim Bridenstine, uzay bilimi alanında hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen 2018 yılının Nisan ayında NASA'nın direktörü olarak atandı. Siyasi ilişkileri sayesinde NASA'ya atandığına yönelik eleştirilere maruz kalan Bridenstine, yaptığı tuhaf açıklamalarla gündeme gelmişti. Plüton'un gezegenlikten çıkarılmasını kabullenemediğin aktaran Bridenstine, "Plüton'u gezegen olarak düşünüyorum, çünkü gençken öyle öğrendim" şeklindeki açıklamasıyla ülkenin gündemin oturmuştu.