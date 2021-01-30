Musk: Bu şekilde Mars'a gitmemiz mümkün değil!

Starship isimli Mars aracının SN9 prototipine yönelik uçuş testi iptal edilmişti. Söz konusu uçuş testi, 28 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bu duruma en sert tepki SpaceX CEO'su Musk'tan geldi. Musk, Federal Havacılık Dairesi'nin uçak bölümünün çalışmasında bir sıkıntı olmadığını ama düzenlemelerden sorumlu olan yapının sorunlu olduğunu ifade etti. Federal Havacılık Dairesi tarafından belirlenen kurallarla yalnızca birkaç tesisten senede az sayıda fırlatma yapılabileceğini aktaran Musk, bu şekilde hiçbir zaman Mars'a gidilemeyeceğini belirtti.

Evlerin boşaltılması istenmişti

SpaceX, testin yapılacağı alanda ikamet eden kişilerden 29 Ocak 2021 tarihinde evlerini boşaltmaları talep edilmiş ama söz konusu talep kısa bir süre sonra iptal edilmişti. Aralık ayında SN8 prototipine yönelik uçuş testi sırasında şiddetli bir patlama yaşanmıştı. 12,5 kilometre yüksekliğe ulaşan SN8 prototipinin inişinden sonra yaşanan patlama nedeniyle Federal Havacılık Dairesi'nin bu kararı verdiği ifade edildi.

Federal Havacılık Dairesi'nden yanıt geldi

Federal Havacılık Dairesi, test uçuşlarına onay vermeden önce güvenlik problemlerini çözüme kavuşturmak amacıyla SpaceX ile çalışma yürütüleceğini bildirdi. Kurum olarak kamu güvenliğini sağlama görevine sahip olunduğunu belirten Federal Havacılık Dairesi, SpaceX tarafından gerekli hamlelerde bulunulmasının ardından uçuş testine onay verileceğini aktardı.

Alınan bilgiye göre SpaceX, SN9 prototipine yönelik uçuş testini 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi düşünüyor. Fakat bu teste Federal Havacılık Dairesi tarafından onay verilip verilmeyeceği henüz belli değil.

SN8 prototipi infilak etmişti

50 metre uzunluğa sahip olan SN8 prototipi, Aralık ayında Texas eyaletine bulunan Boca Chica'ya iniş esnasında infilak etmişti. Söz konusu uzay aracının alevler içerisinde kaldığı fark edilmişti. Musk, patlamaya rağmen neticeden memnun olduğunu belirterek, bekledikleri bütün verilere ulaştıklarını kaydetmişti. Uçuş testinden önce açıklamada bulunan Musk, SN8 prototipine yönelik uçuş testi sırasında aksilik meydana gelebileceğini ifade etmişti.

Musk'ın "Mars'a yolculuk" hedefi!

Musk'a göre Starship, uzay şirketi SpaceX'in geleceği için çok önemli. Starship ile yörüngeye kargo ve insan taşınması amaçlanıyor. Fakat Musk, söz konusu uzay aracının Mars ve Ay'a yolculuk yapmasını istiyor. Boca Chica test sahasında çok sayıda prototip üretiliyor. Tüm prototipler, başarısız olana kadar Space X tarafından test ediliyor. Söz konusu prototiplerden bazıları patlayabiliyor.

İniş hızı çok fazlaydı

SN8 prototipine yönelik uçuş testi sırasında Dünya'nın yörüngesine yatay olarak girme şartları denenmişti. Fakat söz konusu uzay aracının dikey konumda iniş yapması bekleniyordu. Hedeflerin büyük çoğunluğuna ulaşıldığı söylenebilir. Sıkıntısız şekilde uzaya fırlatılan SN8 prototipi 12,5 kilometre yüksekliğe kadar çıkmıştı. Uzay aracının yatay olarak inişe başladığı ama dikey pozisyona geçmesinin ardından hızlıca indiği ve yere çarpmasının ardından patladığı görülmüştü. Musk, iniş hızının fazla olduğunu çünkü yakıt tankında bulunan basıncın düşük olduğunu ifade etmişti.