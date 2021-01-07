Mobil Adam Lakaplı Özkan Gül Sosyal Medyanın Gücünün Nereden Geldiğini Açıkladı

Hem şirketlerin hem de kişisel hesapların hesap yönetiminin bu kadar önemli olduğu bu önemli günlerde sosyal medyanın gücünün nereden geldiğini analiz eden ve yönettiği hesapların nasıl popüler olduğunu anlatan Mobil Adam lakaplı Özkan Gül işte şunları kaydetti…

İşte Mobil Adam Özkan Gül’ün Açıklamaları

Şirketlere ve Kişisel Hesaplara Mobil Adam’dan Öneri

Mobil Adam Özkan Gül: “Sosyal medya insanların yaşamak isteyip bir türlü yaşayamadıkları hayatı başkalarının yaşadığını görmeleri üzerine etkilenmektedir. Bu döngü bir tıpkı bumerang gibi birbirini tekrar eder. İşte tam olarak sosyal medya buradan güç almaktadır. Buradan güç alan sosyal medyanın içerisinde bulunduğu hesapları iyi analiz etmek, reklam çalışmalarına bir an önce başlamak ve bir şekilde sosyal medyada olmak gerekir. Korona virüs salgını sonrasında insanlar sokağa çıkma yasağı ile tanıştı. Ülkemizde daha önce bu şekilde sokağa çıkma yasakları uygulanmazdı. Sokağa çıkma yasağı ile beraber insanlar sosyal medya hesaplarında neler yapabileceklerini keşfettiler. Hala keşfetmeyen kişisel hesaplar ve şirket hesapları için hala geç kalınmış değil. Sosyal medya yönetimi için insanlar bizimle çalışırsa çok daha hızlı ve kalıcı verim alabilirler. Özellikle uzun soluklu reklam çalışmaları yapacak olan şirket hesaplar, fenomen olmak isteyen kişisel hesaplar ve halihazırda fenomen hesapların yönetimi daha profesyonel düzeyde yapılmalıdır.

“Hem şirketlere hem de kişisel hesaplara tek önerimiz sosyal medya hesap yönetimi için en az bizim kadar profesyonel insanlarla çalışmalarıdır. Çünkü sosyal medya hesap yönetimi düşünüldüğü kadar kolay bir iş değildir. Ayrıca hesap yönetiminde en ufak yanlış hesabın mahvolmasına yol açabilir. İşte tam olarak bu sebepten ötürü altını çizerek söylüyorum mutlaka en az bizim kadar profesyonel sosyal medya uzmanları ile çalışmalısınız.”