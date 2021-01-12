MIUI 12 Android 11 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu!

Her geçen gün bir yeniliğin yaşandığı akıllı telefon dünyasında MIUI 12 Android 11 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği bugün belli oldu. Sizler için bu güncellemenin hangi telefonlara geleceğini araştırdık.

Günümüzde uygun fiyat ve yüksek performans başarısıyla kendisinden sıklıkla söz ettiren Xiomi dünyanın dört bir yanına milyonlarca adet akıllı telefon satmaya devam ediyor. Kendisini sürekli güncelleyen ve yepyeni özellikler ekleyen bu marka teknoloji severlerin ilgisini çekiyor.

Xiaomi telefon kullanıcıları, MIUI 12 Android 11 güncellemesin ne zaman geleceğini son günlerde sıklıkla merak ediyordu. Kullanıcıların sorusunun cevabı nihayet cevap buldu. Bugün, MIUI Android 11 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği belli oldu. 6 Ocak 2021 tarihinde Redmi Note 6 Pro için yayınlanan MIUI 12 Android 11 güncellemesi, pek çok Xiaomi modeline gelecek.

Android 11 tabanlı olan MIUI 12 güncellemesi yavaş yavaş tüm Xiaomi telefon modellerine gelmeye hazırlanıyor. Xiaomi firması tarafından yapılan açıklama ile birlikte Android 11 MIUI 12 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği ve bu telefonların isimleri paylaşıldı.

MIUI 12 Android 11 güncellemesi, oldukça geniş bir yelpaze ile kullanıcıların kullanımına sunulacak. Söz konusu güncelleme şu anda Xiaomi markalı bazı telefon modellerine geldi. Kullanıcılar güncellemenin gelip gelmediğini ‘Ayarlar’ kısmında yer alan ‘Sistem Güncellemesi’ butonuna tıklayarak kontrol edebilecekler.

MIUI 12 Android 11 Güncellemesi Alacak Olan Akıllı Telefonlar

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro

Yukarıda söz ettiğimiz telefonlara sahip olan kullanıcıların sistem güncellemelerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Şu an Android 11 güncellemesi olan söz konusu telefonların bazılarına manuel olarak indirilebiliyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 19:01