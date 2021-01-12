MIUI 12 Android 11 Güncellemesi Alacak Telefonlar Belli Oldu!

Her geçen gün bir yeniliğin yaşandığı akıllı telefon dünyasında MIUI 12 Android 11 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği bugün belli oldu. Sizler için bu güncellemenin hangi telefonlara geleceğini araştırdık.
Günümüzde uygun fiyat ve yüksek performans başarısıyla kendisinden sıklıkla söz ettiren Xiomi dünyanın dört bir yanına milyonlarca adet akıllı telefon satmaya devam ediyor. Kendisini sürekli güncelleyen ve yepyeni özellikler ekleyen bu marka teknoloji severlerin ilgisini çekiyor.
Xiaomi telefon kullanıcıları, MIUI 12 Android 11 güncellemesin ne zaman geleceğini son günlerde sıklıkla merak ediyordu. Kullanıcıların sorusunun cevabı nihayet cevap buldu. Bugün, MIUI Android 11 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği belli oldu. 6 Ocak 2021 tarihinde Redmi Note 6 Pro için yayınlanan MIUI 12 Android 11 güncellemesi, pek çok Xiaomi modeline gelecek.Android 11 tabanlı olan MIUI 12 güncellemesi yavaş yavaş tüm Xiaomi telefon modellerine gelmeye hazırlanıyor. Xiaomi firması tarafından yapılan açıklama ile birlikte Android 11 MIUI 12 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği ve bu telefonların isimleri paylaşıldı.
MIUI 12 Android 11 güncellemesi, oldukça geniş bir yelpaze ile kullanıcıların kullanımına sunulacak. Söz konusu güncelleme şu anda Xiaomi markalı bazı telefon modellerine geldi. Kullanıcılar güncellemenin gelip gelmediğini ‘Ayarlar’ kısmında yer alan ‘Sistem Güncellemesi’ butonuna tıklayarak kontrol edebilecekler.
MIUI 12 Android 11 Güncellemesi Alacak Olan Akıllı Telefonlar
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi A3
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- POCO F2 Pro
- POCO X2
- POCO M2 Pro
Yukarıda söz ettiğimiz telefonlara sahip olan kullanıcıların sistem güncellemelerini kontrol etmelerini öneriyoruz. Şu an Android 11 güncellemesi olan söz konusu telefonların bazılarına manuel olarak indirilebiliyor.Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 19:01