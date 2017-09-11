Merakla beklenen iPhone 8 yarın satışa çıkıyor ! iPhone 8 fiyatı ne kadar ?

Apple’ın sabırsızlıkla beklenen son amiral gemisi iPhone 8 (yarın) 12 Eylül’de piyasada! iPhone’un Türiye’ye geliş tarihi ne? Yeni özellikleri ve daha fazlası haberimizde. İşte lansman tarihi 12 Eylül olan

iPhone 8’e dair merak ettiğiniz her şey…

Popüler Teknolojik ürünlerin altın versiyonlarını satmasıyla ünlenen bir marka, bu kez hızlı davrandı ve henüz resmi tanıtımı gerçekleşmemiş iPhone 8 altın kaplama versiyonları için ön sipariş almaya başladı.

24K altın kaplama, roze altın, platin ya da elmas kaplamalı olarak ön sipariş verebileceğiniz 256 GB iPhone 8 için şirket yaklaşık olarak 2730 Euro fiyat belirlemiş durumda. Ön sipariş vermek içinse bu miktarın yarısını yani yaklaşık 1360 Euro depozito ücretini ödemeniz gerekiyor.



Sitede iPhone 8'in özelliklerine de yer verildiği görülürken 512 GB'lık depolama seçeneği dikkat çekiyor. Eğer 512 GB'lık sürümü seçerseniz ürünün fiyatı 2850 Euro oluyor. 512 GB'lık bir iPhone sürümünün gelip gelmeyeceği henüz bilinmezken satış sayfasına eklenen notta da özelliklerin resmi tanıtımdan sonra güncelleneceği belirtiliyor.

iPhone 8’in çıkış tarihi kesinleşti; 12 Eylül’de ilk kez dünyanın göreceği Apple’ın son oyuncağını pek çok kişi bekliyor; ancak yeni iPhone’lar sorunlarla geliyor!



Macrumours’un haberine göre Apple’ın iPhone 8 üretiminde kullanılan parçaları sınırlı sayıda satın alabildiği ve bu yüzden üretimin bir hayli yavaş ilerlediği ortaya çıktı.

Son olarak da iPhone 8’in OLED ekrana sahip olarak satışa sunulacağını ve bu yüzden de Apple’ın büyük stok problemleriyle karşılaşabileceğinin düşünüldüğünü de hatırlatalım.

iPhone 8’in tasarımı bu fotoğraftaki gibi olacak; çift kamera telefonun arkasında dikey uzanacak. Ancak bir diğer kötü haberimiz, yeni iPhone’un fiyatıyla ilgili…

FİYAT BEKLENTİSİ: 1000 – 1200 DOLAR ARALIĞI

Yeni iPhone’un fiyatının 1000 ila 1200 dolar arasında olması bekleniyor.

APPLE’DAN YENİ ARA KABLO GELİYOR!

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile kulaklık girişini kaldıran Apple, yeni bir kablo ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





Yeni bağlantı kablosunun adı ‘Ultra Accessory Connector’… Söz konusu kablonun kulaklıklarda kullanılmak üzere geliştirildiği belirtiliyor. Zira iPhone 7 ve 7 Plus ile birlikte pek çok kullanıcının eski kulaklıkları yeni cihazlar ile uyumsuz hale gelmişti. Yeni kablonun hem USB-C hem de Lightning’den daha küçük olduğu belirtiliyor. Yani bu gerçekleşirse eski şarj kablolarınız hiçbir işe yaramayacak!

iPhone8 SİZİ GÖZÜNÜZDEN TANIYACAK!

Apple’ın iPhone 8’de ilk kez parmak izi sensörünü kaldırıp, ekran alanını genişleterek kullanıcıların telefonu açmaları için göz bebeğini kullanmasını istiyor.

Yani ekran kilidini açarken artık parmak izinizi vermek veya şifre girmek yerine telefonun ön yüzüne bakmanız yeterli olacak!

iPhone’lar artık kablosuz şarj olacak!

Dünyanın önde gelen Apple analistlerinden biri olan Ming-Chi Kou'nun iddialarına göre iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ile gelecek.

Kou'nun iddialarını diğerlerinden farklı kılan yönü ise, Apple'ın artık iPhone kutusuna lightling kablo yerleştirmeyeceğini söylemesi.

KABLOSUZ ŞARJ İDDİASI

Bir diğer iddia ise bu kablosuz şarj aparatının, iPhone'dan ayrı satılacak olması. Alışık olduğumuz kablosuz şarj cihazlarından farklı bir çalışma sistemine sahip olan bu aparat sayesinde, telefonumuz elimizde de şarj olmaya devam edebilecek.

PİL SORUNU TARİH Mİ OLUYOR?

iPhone 8'in iç yapısı tamamen baştan tasarlanıyor. OLED ekranla gelmesi beklenen modelde devre kısmı küçültülüyor ve pile daha fazla yer ayrılıyor. Bu sayede Plus modelin pil gücü daha küçük boyuttaki gövdede sunulabiliyor.

4,7 inçe yakın bir boyutta olacağı söylenen iPhone 8'in 2.700 mAh pille geleceği tahmin ediliyor. iPhone 7'nin 1.960 mAh ve iPhone 7 Plus'ın 2.900 mAh pile sahip olduğu göz önüne alındığında bu gelişmenin önemli olduğunu söylemek gerekiyor.

Yeni iddialara göre Apple, 4,7 inç’lik iPhone 7 ve 5,5 inç’lik iPhone 7 Plus modellerinin arasına bir model daha ekleyebilir! Acaba iPhone 7S mi geliyor?