Yaratılan düzenli çalışma ortamı, işe odaklanma sürecine olumlu katkı sağlar ve motivasyonu artırır. Dolayısıyla doğru masaüstü gereçleri ile performansta, verimlilikte ve üretkenlikte de artış sağlanabilir.

Masaüstü Gereçleri Nelerdir?

Ofis ortamında ya da çalışma odasında, masa üzerine konumlandırılabilen tüm araçlar, masaüstü gereçlerine örnek olarak gösterilebilir. Bu araç gereçlere çalışma süreci boyunca sıklıkla ihtiyaç duyulur. İşleri daha pratik hâle getirmeye ve çalışma sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olurlar. Bazı şunlardır:

Bant ve yapıştırıcı

Bant kesici

Zımba makinesi ve zımba teli

Delgeç

Makas ve maket bıçağı

Ataş

Daksil

Evrak rafı

Magazinlik

Masaüstü set

Delgeç

Delgeç, dosyalama işlemleri için kullanışlı bir alettir. Manuel olarak kullanılır ve basit bir mekanizmaya sahiptir. Dosyalanacak kâğıtların, dosya ve klasörlere takılabilmesi için delinmesi gerekir. Delme işlemi ise delgeç ismi verilen bu aletler ile gerçekleştirilir. Bu ürünler farklı boyut ve özelliklere sahip olabilir. Boyutuna göre tek seferde 10, 20, 30 ya da 40 sayfaya kadar kâğıt delebilir.

Zımba

Masaüstü gereçleri arasında en çok kullanılanlardan biri zımbadır. Zımba ya da zımba makinesi, görüntüsünden dolayı genellikle delgeç ile karıştırılır. Fakat zımba makinesinin görevi farklıdır. İçine zımba teli yerleştirilerek kullanılır. Bu tel, zımba makinesi yardımıyla grup halindeki kâğıtlara geçer. Tellerin uçları kâğıtlara girdikten sonra zımba makinesinin alt kısmına ulaşıp burada kıvrılır. Bu sayede zımbalanan kâğıtlar dağılmadan bir arada durur.

Ataş

Ev, okul, iş yeri ve daha pek çok yerde kullanılan ataşlar da masaüstü gereçleri grubuna dahildir. Genellikle plastik, PVC ya da metalden üretilir. Tek parça halindedir ve birden fazla kâğıdın bir arada tutulabilmesini sağlar. Bir arada tutarken yapıştırma, delme gibi işlemler gerçekleştirmediği için evraklara zarar vermez.

Daksil

Düzeltme sıvısı ya da sıvı düzeltici gibi isimlerle de anılan daksil, silinebilir olmayan kalemlerle yazılan yazılardaki hataları gidermek için kullanılır. Beyaz ve opak bir sıvı içeren daksil, kâğıt üzerindeki hatalı kısma uygulanır ve kurumasının ardından üzerine yeniden yazı yazılabilir. Şerit, kalem ve fırçalı şişe gibi çeşitleri vardır.

Evrak Rafı

Evrak rafı, masaüstü gereçlerinin en kullanışlı olanları arasında yer alır. Özellikle ofis ortamlarında, masa üzerindeki belge karmaşıklığını ortadan kaldırmaya yarar. Evrak trafiğinin yoğun olduğu iş yerlerinde, belgelerin dağılmasını ve kaybolmasını önler. Sık kullanılan evrakların ulaşılabilir olmasını sağlar. Tekli, 3 katlı, 5 çekmeceli gibi modelleri mevcuttur.

Masaüstü Gereçleri Nerelerde Kullanılır?

Masaüstü gereçleri, ofis malzemelerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Çünkü başlıca kullanım alanı iş yerleridir. Ofis personellerinin daha verimli ve düzenli çalışabilmesi için gerekli tüm gereçlerin iş yerlerinde mevcut olması gerekir. Düzenli bir masa ve ihtiyaç duyulan araç gereçlerin ulaşılabilir olması çalışanların işlerine odaklanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu gereçler ofis dışında okullarda, evlerde ve kişisel çalışma odalarında da kullanılabilir.

Bununla birlikte masaüstü ofis gereçleri, dekorasyon için de önemlidir. Masaüstü saat, çalışma lambası, abajur, organizer, telefon tutucu, biblo ve resim çerçevesi gibi araçlarla ofis dekorasyonuna katkıda bulunmak mümkündür.

En Uygun Masaüstü Gereçleri Nereden Alınır?

Masaüstü gereçler, ofislerde önemli bir gider kalemini oluşturur. Bu nedenle söz konusu araç gereçlerin uygun fiyatlarla alınması büyük oranda tasarruf sağlar. Onlarca kategoride binlerce farklı ürünü bulabileceğiniz , ofis malzemeleri ve masaüstü gereçleri konusunda en uygun fiyatları sunar. İhtiyaç duyulan tüm masaüstü gereçleri ve ofis malzemeleri Avansas’tan toptan veya perakende olarak alınabilir. Özenle paketlenen tüm siparişler, en kısa sürede adrese teslim edilir.