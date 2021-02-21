Mars’a İnen İlk Helikopter Dünya İle Bağlantı Kurdu

NASA’nın Perseverance adlı Mars keşif aracı geçtiğimiz günlerde, yedi aylık yolculuğunun ardından Mars’a başarıyla inmişti. Bununla birlikte, görevin önemli yönlerinden biri de Mars’ta kullanılması planlanan ilk helikopter olan Ingenuity oldu. Dünya’daki kontrol merkezinden yönetilen helikopter bugün ilk teması kurdu.

NASA duyurdu: Normal şekilde çalışıyor

Mars’ta helikopter nasıl uçacak?

NASA yetkilileri, 18 Şubat’da saat 06.30 itibariyle Ingenuity ile ilk temasın sağlandığını bildirdi. 2 kilogram ağırlığında olan helikopterin stabil bir şekilde çalıştığı aktarıldı. Helikopter merkezi ekibi, pil dolum sürecine başladıklarını bildirdi. Helikopterle ilgili yapılacak analizlerden biri, iyon ve lityum pillerin dolum sürecini test etmek. Verilerse kontrol merkezine iletilecek, bu da Mars ortamında batarya dolum prosedürünün nasıl işlediğine dair fikir verecek.

Mars’ta bir helikopter kullanmak, Dünya’ya göre çok daha zor. Zira Mars’ın hava sıcaklığı ve atmosfer yoğunluğu Dünya’ya göre çok düşük. Bu nedenle Mars’taki ilk helikopter, uzay araştırmaları için çok önemli veriler sağlayacak. Mars’ın sıcaklık düzeyi çok alt seviyede olduğu için, araçların bataryalarını kullanarak kendisini ısıtması planlanıyor.