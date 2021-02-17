Longtail Keywords Nedir? Nasıl Bulunur?

Bunlar;

Kullanıcıya Yönelik + Arama Motorunu Optimize Etmek

İçerik pazarlamaya yönelik olarak, arama motorunu optimize etmek büyük bir önem taşımaktadır. Bundan dolayı, bir web sitesinin içerisinde bulunan içerikler/içerik Google/ Yahoo gibi arama motorlarına ‘’ sitenin içerisinde ne olduğunu ‘’ anlatan temel taşlardır. Bu nedenden kaynaklı olarak içeriklerin birden fazla teknik özelliğe sahip olması gerekmektedir.

Rekabet açısından oranı yüksel olan anahtar kelimeler ile arama sonuçlarında ilk sıralarda yer almaya çalışmak, sürekli olarak kazanan tarafın değişmesine neden olmaktadır. Bunun gibi yarışlardan yorulanlar için Long Tail Keywords (Uzun Kuyruklu Anahtar Kelimeler) kullanılarak web sitesinin trafik akışı çok fazla bir şekilde artış gösterir. Long Tail Keywords kullanan kişiler, diğerlerine göre çok daha avantajlı olacaklardır.

Long Tail Keywords Nedir?

Uzun kuyruklu anahtar kelimeler, düşük olan arama hacmi ile düşük olan rekabet oranından kaynaklı tercih edilmemektedir. Fakat bu aslında yapılan büyük bir yanlıştır. Nedeni ise, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların belli olan bir amaca ya da satın alma işine yakın olduklarında kullanılan, daha uzun ama daha belirgin anahtar kelime öbeğidir. Bundan dolayı, eğer içerikte belli olan bu kelimelerin öbekleri var ise, belirli olarak aratılan arama sonuçları doğrultusunda sitenin trafik

akışında artış gözlemlenecektir.

Yaklaşık olarak 360 milyon anahtar kelimeyi analiz eden bir araştırmaya göre, yapılan tüm aramaların &91,8 ‘i uzun kuyruklu anahtar kelimelerden meydana gelmektedir. Artı olarak, long tail keywords arama motorunun hacminin neredeyse küçük bir yüzdesi olan %3,3’ünü oluşturmaktadır.

Örnek vermek gerekir ise, Dijital saat satan bir şirketin, direk kullanılan ‘’saat’’ anahtar kelimesinde üst sıralarda çıkması mümkün olmayacaktır. Fakat spesifik olarak aratılan ‘’Dijital Kol Saatleri’’ aramasında şirketin sattığı ürün üst sıralarda yer alacaktır. Direk olarak aratılan ‘’saat’’ anahtar kelimesinin rekabet açısından oranı oldukça yüksektir. Fakat uzun kuyruklu anahtar kelime ile arama yapıldığında, direk olarak ürünü arayan kişinin amacına hizmet etmesi sağlanmış olacaktır.

Uzun kuyruklu olan bir anahtar kelimenin aranma oranı yüksek olan kelimelere göre daha az bir şekilde trafik çekme olasılığı vardır. Ancak elde edilen trafik yoğunluğu, satın alma amacına hizmet etmektedir. Ve doğal olarak, kullanıcı tarafından spesifik olacağı için kullanılan long tail keywords tarafından alınacak geri dönüşüm daha yüksek olacaktır.

Long Tail Keywords Nasıl Bulunmaktadır?

Uzun kuyruklu anahtar kelimeleri (Long Tail Keywords) bulabilmek için birden fazla yollar bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı;

1. Google Autocomplete‘’Otomatik tamamlama arama önerisi’’ olarak bilinmekte olan bu Google algoritmasının çalışması, kullanıcının yazdığı kelimelere en alakalı öneriler ile tamamlamak için öneri üretmektedir. Eğer Google arama motoruna kısa olarak yazılmış olan bir anahtar kelime var ise, işlevsel olan bu algoritma aratılmak istenen kelimeyi uzun kuyruklu hale otomatik olarak tamamlayacaktır.2. Anahtar Kelime Araçları

Anahtar kelimeleri bulmaya yardımcı olan, Seo aracı diye de bilinir, araçlar long tail anahtar kelimeleri bulmak için de faydalıdır. Bu araçlardan yapılan uzun kuyruklu keywords arama hacimleri düşük olarak gözükebilir fakat kişi bunlardan amaca uygun olanları almalıdır.

Google’ın anahtar kelime ve Seo araçları önerilenler arasındadır. Google Ads Kelime Planlayıcı, Google Trends ve Google Search Console gibi araçlar yardımı ile kişi long tail words araştırmasını yapabilir.

İçerik Bulutlu Seo Asistan eklentisi de kullanıma açıktır. Bu eklenti yardımı ile Google arama motorunda arama yapıldığında, anahtar kelimede görülen ilk beste yer alan iki üç kelimelik kelime öbeklerini ve anahtar kelimeleri girmek mümkündür.

3. İlgili Arama

Google arama motorunun üzerinde arama yapıldığı zaman arama sonuçlarının en altında, yani sayfanın aşağısında ‘’ile ilgili amalar’’ bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde uzun kuyruklu anahtar kelimeleri kişi bulabilir.



4. ‘’Kullanıcılar bunları da sordu’’

Soru aması ile ilgili bir şey yazıldığında Google arama motoru algoritması diğer kullanıcıların hangi soruları arattığını da göstermektedir. Kişi bu alanı kullanarak, aradığı uzun kuyruklu anahtar kelimeyi bulabilir.



5. Haber, Alışveriş Siteleri ve Forumlar

Kişi kurduğu sektör-firma hakkında diğer insanların ne fikir beyan ettiğini merak ediyor ise, bakılması gereken yerler bu sitelerdir. Haber, Alışveriş sitelerinde yorumlar bölümünden ve forumlarda konu başlıkları ve en çok konuşulan konular incelenebilir. Bir fikir elde etme ve doğru olan anahtar kelime bulmak için bu tür siteleri incelemek, verimli sonuç elde edimini sağlayabilir.

Long Tail Keywords Nasıl Kullanılır?

Long Tail Keywords kullanımı için üç yol bulunmaktadır. Bunlar;

1. Hedeflenen şey Uzun Kuyruklu Anahtar Kelimeye Göre Ayarlanmış Bir İçerik Oluşturmak

Hedef long tail anahtar kelime için yeni bir içerik hazırlanabilir veya mevcut olarak kullanılmakta olan long tail keywords kullanılabilir.

Hedef olan uzun kuyruklu anahtar kelimeyi Google arama motoruna yazıp, ilk başlarda çıkan içerikler incelenebilir.



Örnek olarak ‘’İçerik Üreticisi Nasıl Olunur?’’ diye arama yapıldığında başta çıkan içerik ve içeriklerde bu konun anlatıldığı görülmektedir. Eğer kişi arattığı kelimeyi başlıkta göremez ise, içerikte anlatılmak istenen şeye bakılıp, o konu hakkında hedef olan uzun kuyruklu anahtar kelimeyi ara başlık olarak kullanabilir.

2. Long Tail Anahtar Kelimeleri Birbiri İle Desteklemek

İçerik oluşturulurken veya içerik düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de long tail anahtar kelimelerin birbirini desteklemesi gerekmektedir. Arasında bağ olan uzun kuyruklu anahtar kelimeleri birlikte kullanmak oldukça önemlidir.

3. Sesli Arama (Voice Search)

Kullanıcıların voice search ile arattıkları anahtar kelimelere cevap bulmaları büyük önem taşımaktadır. Bundan yola çıkılarak kişinin hedefi sesli aramalara yanıt bulmalarını sağlayacak uzun kuyruklu anahtar kelimeleri kullanması yeterlidir.

