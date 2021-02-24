Koronavirüs Döneminde Marka İletişimi Nasıl Olmalı?

Filmlere konu olacak ve olmuş olan apokaliptik sahnelere bu yıl insanoğlu tanık oldu. Yılın başlangıcında başlayan Avusturya yangınını korona virüs salgını takip etti. İnsanlık pandemi ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Bu açıdan bakıldığında marka sorumluları ve pazarlamacıların yeni çalışmalara yönelmelerine neden oldu. Önceden yapılmış olan takvimler, bir süre ertelenmek üzere raflarda yerini aldı.

Bu daha önceden yapılmış olan plan ve projeler ne zaman hayata geçeceğini bilinmemesi ile durduruldu. Bu ve bunun benzeri olaylardan kaynaklı olan erteleme sürecinin beraberinde getirdiği yenilik zorunluluk haline geldi.

Yılın başlangıcından bu yana olan zamanda yapılan değişiklikler doğrultusunda yapılması gereken bazı planlar konusunda işe yarayacak değişiklikler bulunmaktadır. Belli olmayan korona süresinde tüketiciler ile iletişimde kalmak, dikkatlerini çekmek ve bu işi sürdürülebilir olarak kılmanın birkaç önerisi bulunmaktadır.

Planların Dışında Yapılan Veya Yapılmayan Her Şey Bu Süreç İçerisinde Hep Hatırlarda Kalacak

İlk olarak vurgu yapılması gereken şey, bu süreç içerisinde firmaların/ markaların iş alanında hem yaptıkları hem de yapmadıkları hatırda kalacaklar arasındadır. Firma ortadan kaybolmayı tercih etti ise veya tüketici- kullanıcı ile olan iletişime devam edenler, olan durum karşısında yeni seçenekler ile devam edenler akılda kalacaklar arasındadır. Etkenlerin hepsi uzun zaman dilimi içerisinde hatırda kalanlar arasında olacaktır. Bu sebeplerden ötürü kullanıcı ve tüketicilerin ekran sürelerini uzatmak ve onların gözünde nasıl gözüktüğünü tekrardan değerlendirmek gerekmektedir.

Korona Virüs Sürecinde Değer Kazanmak Ve Markaların Değerinin Artmasını Sağlamak Düşünülmesi Gerekenler Arasında

Bunları sağlamak için yeniden değerlendirme sağlamak adına üç adım vardır:

Halihazırda bulunan pazarlama hedefleri

Şimdiye kadar olan süreçteki önermeler

Korona virüs ile hayata empoze olan evrensel değer kapsamı

Günlük rutinlerin bir anda değiştiği, dışarı çıkma diye bir olayın kalmadığı, ekonomik sebepler ile insanların cebini daralttığı bir süreç içerisinde insanlık için değerli olmak önemli bir husustur. Şimdiye kadar olan süreçteki önermeler ile evrensel değer kapsamı adı altında amaçlar kesişiyor mu?

Diyelim ki firmanın önermeleri ile değer kapsamları arasında kesişim noktası bulunmuyor. Örnek olarak; yüksek derecede konuma sahip olan bir markanın, bu marka giyim üzerine olsun, bu süreç içerisinde tüketici topluma sunacağı bir fikir projesi olmayabilir. Fakat bu üretkenliği sınırlayacak bir etken olarak firmanın önüne ket vurmasına sebep olmamalıdır.

Bu alanda yön değiştiren birden fazla firma bulunmaktadır. Bu gibi değişim sürecine giden birçok firma bulunuyor, giyim üreten fabrikaların korona virüs sürecinde maske üretmeye başlaması buna verilecek en büyük örneklerden bir tanesidir. Bir diğeri Aslı Filinta. Moda mağazaların bu süreç içerisinde iş yapamaması bu ismi etkilememiştir.

İhtiyaç yönelik olarak yön değiştiren Aslı Filinta, hastanelerde ihtiyaç duyulan su geçirmez ürün ile hastane ve sağlık kuruluşlarına çarşaf, yastık kılıfı vb. ürünler dikip bunu pazarlamıştır. Moda mağazalarının ve dünyasının çöküşü olarak gördüğü Covid-19, yeni alanlara bir nevi pencere açmıştır.

Bu süreçte verilmesi geren en güzel önerme ve değer kapsamı bileşeni, Yemek Sepeti ile Dominos firmasının yaptığı iş birliği çalışmasıdır. Sağlık kuruluşlarında çalışan kişilere moral olması amacı ile pizza dağıtımı, bu süreçteki önemli olan değer önermesinin bir diğer örneğidir.

Yaratılması Gereken Yeni Ama Geçici Stratejiler

Covid-19 virüsünün bir pandemi sürecini başlatması ile birlikte, insanlığın hayatından ne zaman yok olacağı belirli değildir. Bu sebepten dolayı halihazırda bulunan pazarlama hedeflerinin raflara kaldırılmasının üzerine onun yerine bir önceki paragrafta bahsedilen üç bileşen baz alınarak yeni ama geçici stratejiler yaratılmalıdır. Bu yeni stratejilerin içermesi gereken ögeler, sektörde veya işletmelerde büyüklük fark etmeden aşağıda oluşan etkenler olabilir.

Süreklilik sağlayarak görünürlük elde etmek, toplum (tüketici/kullanıcı) için yeni stratejiler ile içerik üretmek.

Faydacı olmak, yeni geçici strateji ile hedef kitlenin yararına olacak ürün- içerik üretmek.

Kullanıcı veya tüketicinin iyi hissetmesini sağlamak

Gelip geçici olan yaklaşımlar haricinde daha faydalı ve kalıcı olmaya çalışmak.

Organik Olanın Gücünden Yararlanmak

Reklam yatırımlarının azalması veya durması durumunda, organik içerik kurtarıcı olarak devreye girmektedir. Tüketiciler bu süreç içerisinde daha önceden olmadığı kadar çok içerik tüketmektedirler. Doğru içerik ile tüketicilerin önüne düşmek aslında doğru strateji ile kolaydır.

Pazarlamasyon tarafından yapılan araştırmaya göre, katılımcıların %67’si medyaya olan yatırımlarını durdurmuştur. Yatırıma devam eden kesim ise SEM, SEO ve içerik pazarlama çalışmaları ile devamlılık sağlamaktadır. Yeni geçici strateji yaratmak, İçerik Bulutu gibi kaliteli içerik üreten platformlar ile çalışmak ve faydalı içerik üretmek uzun vadede fayda sağlayacaklar arasında yerini almıştır.

Hedef Olan Kitlenin Sürekli Değişen İsteklerine Karşı Farkındalık

Kullanıcıların ve tüketicilerin istekleri doğrultusunda içerik üretmek önemlidir. Satın alınan ürünler veya incelenen içerikleri gözlemlemek bu açıdan büyük bir önem arz etmektedir. Bu gibi gözlemler baz alınarak üretilen içerik veya ürünler firma veya platformların daima üst sıralarda olmasına yardımcı olacaktır.

Sosyal medya gözlemi yapılarak elde edilecek sonuçlar göz ardı edilmeden masaya konulmalı ve üzerinde çalışılmalıdır.

Süreç İçerisinde Esnek Olmak, Empati Yapmak Ve Topluluğa Yönelmek Önemlidir

Yönenilen stratejilerin hepsinin deneme yanılma yöntemi olduğu akıllarda kalması gerekmektedir. İnsanların mücadele etmekte olduğu global kriz sürecinde hiç kimsenin hayatta kalacağı tahminler arasında değildir. Buna bağlı olarak, günlük hayatın değiştiği gibi oluşturulan stratejilerin de değişebileceğini baz alarak esnek olunması gerekmektedir. Gelişmeler gün ve saat olarak baz alınır ve takip edilir ise pazarlama stratejilerinde ayakta kalmak mümkün olanlar arasında yerini alacaktır.

Empati yapmak aslında zorunluluk gerektiren bir şeydir. Süregelen gündemden kopmuş olmak, reklam bazlı olan ve iyilik göstermeyen durumlara insanlığın tahammül seviyesi kalmamış durumdadır. Yani empati yaparak hedef kitlenin nabzı tutulmalı ve ona göre hareket edilmelidir.

Empati yapmanın önemi göründüğünden daha büyüktür. İhtiyaç baz alındığında hareket etmek, kullanıcı veya tüketiciye düşünüldüğü etkisini yaratacağından firma veya foruma olan ilgisini yükseltecektir. Kişilerin sosyal medya kullanarak birbirlerine öneri yapmaları trafik akışını hızlandıracaktır. Bu sebepten dolayı firma bu konuyu asla es geçmemelidir.

Sahip olduğunuz hedef kitle ne hissediyor? Ne ile vakit geçiriyor? Bu soruları kendine soran firmanın avantajlı bir şekilde bu süreç içerisinde ilerlemesi mümkündür. Çalışanlarına katkı sağlamak, araştırmaları gereken alanları beyin fırtınası yolu ile bulmalarını sağlamak, aynı zamanda çalışan değer yargılarını ön planda tutmak ve onların da aslında birer tüketici olduklarını baz alarak hareket etmek firmaya gelişmesine yardımcı olacak etkenler altında görülmektedir. Bu şekilde gözlemleri başarı ile yapan birden fazla marka bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı;