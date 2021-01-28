Kıyamete 100 Saniye Kaldı: Bilim İnsanları ‘Kıyamet Saati’ İle Uyarıyor!

Kıyamet Saati olarak da bilinen Doomsday Clock, geçtiğimiz yıl geldiği “geceyarısına 100 saniye kala” konumunu bozmadı. İlk atom bombalarının geliştirilmesi sürecinde bazı ABD’li bilim insanları tarafından geliştirilen Kıyamet Saati, dünyanın sonuna ne kadar yakınlaştığımızı simgeleyen bir sistem. Japonya’ya atom bombası atılmasından iki sene sonra kurulan kıyamet saati, geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisinin ardından geceyarısına 100 saniye kalaya ilerlemişti. Bu yıl saatte bir gerileme olmadı.

1947’den beri en yakın konum

ABD Atom Bilimcileri Bülteni’nde, kıyamete 2 dakikadan az bir süre kalmasının nedeninin, hükümetlerin koronavirüs pandemisine karşı yetersiz bir mücahale planı hazırlaması. 2019’un Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs pandemisinde vaka sayısı 100 milyonu, ölüm sayısı ise 2 milyonu geçti.

‘İklim değişikliği, nükleer gerilim ve pandemi’

Kıyamet Saati, 2015’in Ocak ayında geceyarısına 3 dakika kalaya getirilmişti. ABD’de Donald Trump’ın başkan olduğu 2017 yılında ise saat, geceyarısına 2 buçuk dakika kalaya geldi. Kıyamet tehdidi yaratan faktörlerin artmasının ardından Atom Bilimcileri Bülteni, akreple yelkovanın geriye gitmesine neden olabilecek herhangi iyi bir gelişme olmadığı gibi, koronavirüs pandemisinden ötürü saati kıyamete 100 saniye kalaya getirdi.

Bilim insanları, yaptıkları açıklamada “İklim değişikliği, artan nükleer gerilim ve koronavirüs pandemisi bizi kıyamete her zamankinden çok yaklaştırdı” ifadelerine yer verildi. Koronavirüs sürecinin kıyamet tehditlerini desteklediğini aktaran bilim insanları, Trump’ın yerine seçilen Joe Biden’ın iklim değişikliği konusundaki hamlelerininse olumlu olduğunu ifade etti.