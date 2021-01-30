Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan flaş WhatsApp açıklaması!

Gizlilik sözleşmesi güncellemesi yapan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a ilişkin inceleme süreci başlatılmıştı. KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) Başkanı Bilir, kişisel verilerden bazılarının sosyal medya platformu Facebook'a ait şirketler ile paylaşılmasına ilişkin gizlilik sözleşmesi güncellemesini kullanıcılara gönderen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a ilişkin gerçekleştirilen inceleme konusunda yeni açıklama yaptı.

Bilir, söz konusu incelemenin ülke dışına veri aktarımı, veri inceleme koşulları ve ana prensipler ile açık rızanın hizmet koşuluna bağlı olup olmaması ve açık rızanın ilkeleri bakımından yapıldığını ifade etti. 12 Ocak 2021 tarihinde başlatılan inceleme sürecinin devam ettiğini kaydeden Bilir, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a tebligat yapıldığını aktardı. WhatsApp'tan belge ve bilgi istendiğini ifade eden Bilir, sürecin takip edildiğini söyledi.

Ne olmuştu?

4 Ocak 2021 tarihinde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan tartışma yaratacak bir hamle gelmişti. WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde güncellemeye gitmiş ve kullanıcılara söz konusu sözleşmeyi onaylamaları için bildirim atmıştı. Söz konusu güncelleme ile konum, mesajlar ve hesap bilgileri dâhil olmak üzere kişisel verilerin sosyal medya platformu Facebook'a ait şirketler ile paylaşılacağı ifade edilmişti. Güncellemeye onay verilmesi için 8 Şubat 2021 tarihine kadar süre tanınmıştı. Söz konusu mesajlaşma uygulaması, gizlilik sözleşmesine ilişkin güncellemeye onay verilmemesi durumunda uygulamanın kullanıma izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Avrupa'yı hariç tutmuşlardı

Tepkilerin artması üzerine açıklamada bulunan WhatsApp, Avrupa'da bulunan kişilerin söz konusu güncellemeden muaf tutulacağını belirtmişti. WhatsApp, Avrupa'da bulunan kullanıcılara ait kişisel bilgilerin Facebook'a ait şirketler ile paylaşılmayacağını ifade etmişti. Mesajlaşma uygulaması, gizlilik sözleşmesine ilişkin güncellemeye onay verilmesi için tanınan süreyi 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelemişti.

Facebook'a ait şirketlerle hangi veriler paylaşılacak?

WhatsApp, kişisel mesajların "uçtan uca şifreleme" yöntemiyle korunduğunu belirterek, gizlilik sözleşmesinde yapılacak olan güncellemenin kullanıcıların aileleriyle veya arkadaşlarıyla olan mesajlarının gizliliğine zarar vermeyeceğini ifade etmişti. Wired dergisi, uçtan uca şifreleme yönteminin bu güncellemeden etkilenmeyeceğini ifade etmişti. Yani kullanıcıların mesajları, fotoğrafları veya belgeleri yalnızca kendi telefonlarında ve bunları gönderdiği kişilerin telefonlarında görülebilecek. Facebook veya WhatsApp, kullanıcıların mesajlarını görüntüleme imkânına sahip değil.

WhatsApp, Facebook ile kullanıcıların telefon numaralarını, mesajlaşma uygulamasını ne kadar kullandıklarını, diğer WhatsApp kullanıcıları ile nasıl bir etkileşime girdiklerini, cihazlarına ilişkin verileri, IP adreslerini, dil ve zaman dilimlerini, mobil ağlarını, bataryanın durumunu, tarayıcı bilgilerini ve işletim sistemlerini paylaşıyor. İzin verilmesi durumunda konum bilgileri ile ödeme bilgileri de Facebook ile paylaşılıyor.

"Mesajların içeriği korunuyor ancak..."

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir kriptolog, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, kullanıcıların mesajlarına ilişkin gizliliği koruma konusunda çok iyi olduğunu ancak diğer tüm konularda gizliliği ihlâl ettiğini söylemişti.