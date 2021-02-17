Gerekli bilgiler doğrultusunda hedef kitleye hitap edilecek içerikler üretilmelidir.

İçerik Nedir?

SEO uyumlu içerikler hazırlanmalıdır. Hazırlanacak içerikler SEO uyumlu olmak zorundadır. İçeriklerin SEO uyumlu olması, kaliteli, okunur ve yazılarınızın kabul görmesi için önemli bir maddedir. Fakat kişilere yazılması zor gibi gelen SEO uyumlu içerik yazmak, sanıldığı kadar zor bir durum değildir. Klavye sahibi olan ve dil bilgisine sahip olan herkes rahatlıkla yazabilmektedir. Bu konuda önemli olan içeriğin kalitesidir. Kalitesi olarak içeriğin yazılış amacı, hitap edilecek kitle ve beğeni kazandıracak içerikler üretilmelidir. Dil bilgisine uygun, yalın ve açıklayıcı bir üslup ile yazılmalıdır. Üslup tarzı, anlatımın türü ve imla kurallarına uygun içerikler olmalıdırlar.

Kaliteli İçerik Üretimi İçin İpuçları

Kaliteli bir içerik yazmak için hedef kitlenizi doğru şekilde belirlemeli ve yönettiğiniz kitleye göre okunur içerikler yazılmalıdır. İçeriklerin, boş yazılar, anlamsız cümleler ve gereksiz yazılardan ibaret olmamasına gerekmektedir. Hedef kitlenizin çoğunluğu ve yazılarınızın çeşitliliği içeriklerinizin daha çok okunmasına, tercih edilmesine fayda sağlamaktadır.

Hatasız, dil bilgisine uyumlu ve farklı içerikler sunmak hedef alınan kitlenin beğenisini daha kolay bir şekilde elde etmenizi sağlamaktadır. İçeriklerin, toplum kurallarına uygun ve saygı çerçevesinde yazılması gerekmektedir. Yazılarınızı yayınlamak için bir blog ya da internet sitesinden yararlanılması gerekmektedir. Diğer ipuçları ise aşağıda belirtilmiştir.

1) Anlaşılır Ve Okunabilir İçerikler Üretilmeli

İçeriğinizin SEO uyumlu olmak zorundadır. Yazılacak yazıların, anahtar kelimeleri bulunmalı ve bu anahtar kelimeler sayesinde yazı içerinden bir cümle araştırıldığı vakit yazılarınız kolaylıkla öne çıkacaktır. İçerik hazırlanırken kullanılan dil ve dil bilgisi kuralları önemli bir faktördür.

Basit, anlaşılır ve açık bir dil kullanılarak yazılarınızı hazırlamanız gerekmektedir. Açıklayıcı, akıcı ve yalın bir dille üslup ile yazılan içerikler çok beğeni görmektedirler. Günümüzde internet platformu sık kullanılmakta ve birçok işler yapılmaktadır.

Hem bilgi edinmek isteyenler hemde bilgiye yönelik içerikler hazırlayan Kişiler için zaman kavramı çok önemlidir. Bireyler zamanı boşa harcamak istemezler ve gereksiz yazılar okumak istemezler. Bu sebepten ötürü doğru bilgiler, basit bir dil ve sade cümleler ile kolay anlaşılır olacak şekilde içerik hazırlanmalıdır.

İçerikleri hazırlarken uzun yazılar yazmamaya özen gösterilmelidir. Yazılacak içeriğe yönelik yazılar yazılmalı gereksiz cümlelerden, uzun ve anlamsız içecekler beğeni görmemektedir. Anlatımı kolay anlaşılır olan yazılar daha çok tercih edilmektedir. Bu sebepten dolayı karmaşık bir anlatımdan uzak durulması gerekmekte ve imla hatalarına yer verilmemesi gerekmektedir.

2) Hedef Kitle Belirleyin Ve Hedef Kitleyi İyi Tanıyın

İçerik hazırlamakta önemli olan bir diğer faktör ise hazırlanan içeriğin hedef kitlesini belirlemek ve hedef kitleyi iyi tanıyarak yapılan analizler doğrultusunda hareket etmektir. Hitap edeceğiniz hedef kitleyi doğru seçmeli buna yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Eğer bir hedef kitleniz var ise o hedef kitlesinin beğenisini kazanacak içerikler hazırlanmalıdır.

Bunun için de hedef kitle iyi analiz ve araştırmalar sonucunda öğrenilmeli, nasıl içeriklere ihtiyaç duyulduğunu ve nasıl bilgiler istediklerini öğrenmeniz gerekmektedir. Bu sayede yazılarınızın beğenisini ve kalitesini artırmış olacaksınız. İçeriklerde görsellerden yararlanılmalı mevcut konu ile ilgili resimler eklenmelidir.

Kişiler sade, düz ve uzun yazıları okumaktan sıkılmamaları için görsellerden yararlanmanızı tavsiye etmekteyim. Seçilecek hedef kitlenin yaş ortalaması önemli olduğundan dolayı seçtiğiniz hedef kitlenin yaş ortalamasına göre içerikler üretmeli buna yönelik çalışmalarda bulunmalısınız. Özgün, bağımsız ve farklı içerikler sunulması gerekmektedir.

3) İyi Olduğunuz Alanlarda İçerik Üretilmeli

Hiç bilmediğiniz, fikir sahibi olmadığınız içerikler üretmeniz kolay olmayacaktır. Bundan dolayı alanında iyi olduğunuz içerikleri üretmeniz size oldukça fayda sağlayacaktır.

Yetenekli olduğunuz ve iyi bildiğiniz alanlarda içerik üretimini yaptınız zaman daha başarılı olacaksınız. Kaliteli içerik yazmanız için önemli bir noktadır ve iyi olunan alanları daha hızlı yazacağınızdan size fayda sağlayacaktır.

Hem kolaylık olunacak hem de iyi bildiğiniz bir işi yapmanız size oldukça keyif verecektir. Bu sayede sıkılmadan kaliteli bir içerik üretmiş olacaksınız. İyi bildiğiniz işlerden başlamak size olumlu getirisi olacaktır. Kedinize olan inancınız ve güveninizde artacaktır. Bu sebepten ötürü hangi konularda iyi olduğunuzu belirlemesiniz.

4) İçerik Hakkında Önce Kurgu Oluşturun

Kaliteli bir içerik hazırlamak için neler yapacağınızı, nasıl yazacağınızı ve metnin uzunluğunu önceden belirlemiş olmanız gerekmektedir. Anahtar kelimeleri, ana başlıklar, kaç paragraf kullanılacağı, kullanılan paragraflarda kaç tane anahtar kelime kullanılacağına önceden karar vermeniz gerekmektedir. İçerik hakkında hangi görselleri kullanacağınız ve sayılarını önceden belirlemek durumundasınız. Kaba bir taslak çizmeli neler yapılacağı ve neler yapılması gerektiğini önden planlamalısınız.

Hitap biçiminizi ve anlatım türünüzü gözden geçirmeli uygun olan hitap biçimini seçmelisiniz. Anlatım biçimini kendinize özgü bir dil ile yapmalısınız ve bunu kendinize özgün olduğunu sadece sizin böyle bir anlatım biçiminiz olduğunu göstermelisiniz.

Okuyucular metinlerinizi okuduğunda sadece size özgü bir anlatım biçimi olduğunu bilmelidir. Böylelikle yazılarınızı özgün ve benzersiz bir hale getirmiş olacaksınız.

5) İlgi Çekici Merak Uyandırıcı Başlıklar Verilmelidir

Yazacağınız konu hakkında merak uyandırıcı ve ilgi çekici başlıklar kullanılmalıdır. Böylelikle merak uyandırıcı başlıklar sayesinde içeriği okuma oranı artmış olacaktır.

Başlıklar ilgi çekici olmadığı durumda içeriği merak edilerek okuma isteğini uyandıramayacaksınız. İçerinizde kullanacağınız önemli kelimeleri anahtar kelime olarak kullanmalı, yazılarınızın beğeni ve okuma sayısını artırmalısınız. Seçeceğiniz başlıklara dikkat etmeli, hitap edilecek olan kitleye yönelik beğeni kazanılacak başlıklar seçmelisiniz.

Hitap edilecek kitlenin yaş guruplarına bağlı olarak başlık seçmelisiniz. Çünkü başlığın ilgi çekiciliği beğeni kazanması bireylerin tümünde aynı olmadığından dolayı ortalama yaş gurubuna göre ilgi çekici başlık bulunmalıdır.

6)Güncel Ve Güvenilir Bilgiler Yazılmalıdır

İçeriğin özgün ve kaliteli olması için yazılacak konu hakkında detaylı bir

Araştırma yapılmalı ve güncel olan içerik hazırladığınızdan emin olmalısınız. İçerikte yazılacak olan bilgilerin doğru ve güvenilir bilgiler olmasına dikkat edilmeli yanlış veya doğruluk payı olmayan içerikler hazırlamamalısınız.

Unutulmamalıdır ki yazmayı düşündüğünüz konu hakkında pek çok yazılar bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü yazmayı düşündüğünüz konu hakkında güncel ve özgün içerik hazırlanmalıdır. Doğruluk payı olan kendine has bir tarz ile hazırlanmış içerikler sizin için fayda sağlayacaktır.

Geçmişe yönelik yazılar yerine güncel ve şimdiki zaman dilimine göre hazırlanması daha iyi olunacaktır. Çünkü güncel ve yeni olan bilgiler kişilerin ilgisini daha çok çekmektedir. Böylelikle içeriğinizin beğenisi, popülerliği ve okuma sayısı çok yüksek olacaktır.

7) Yazılarınızı Sürekli Yenileyin

İçeriklerinizin bulunduğu mevcut olan blog veya siteye yüklendiği vakitte açılma sorunu yaşamamak için yenileme yapmalısınız. Açılmayan veya geç açılan içerikleri okumak, beklemek ve zaman verilen emeklerden sonra başarısız bir iş yapmayı kimse istemez.

Zamanın değerli olduğunu ve okuyucuların boşa zaman kaybetmek istemeyeceğinden dolayı hızlı açılır ve hemen ulaşılmak istenir. Bu durumda içerikleriniz geç açıldığı vakitte veya sorun yaşandığında okunma oranı baya düşük seviyelerde olacaktır. Her tedbiri düşünmeli ince detaylara dahi dikkat etmelisiniz. Verilen emeklerden dolayı hüsrana uğramamak adına hazırladığınız içeriği gözen geçirmeli, eksiklerin olup olmadığına bakılmalı, detaylı analizden geçirmelisiniz. Kullanılan görselleri, metnin uzunluğu, anahtar kelimeleri, başlıkları ve yapılması gereken diğer detayları kontrol etmelisiniz.

8)Kendinize Güvenin Ve İnanın

İçerik yazmak ya da kaliteli bir içerik oluşturulmak kolay değil ama çok zorda değildir. Yeterli bilgi, istek ve heves olduğu vakit yapılamayacak bir iş kesinlikle değildir. Dil bilgisi kurallarına uygun, topluma yararlı içerikler oluşturmak gayet yapılabilir bir durumdur.

Gözünüzü korkutmayın, yapılamaz, başarılı olunamaz veya anlaşılmaz gibi düşünceleri kafanızdan atmanız gerekiyor. Klavyesi ve dil bilgisi olan hemen herkesin yapabileceği bir iştir. Kendinize güvenmediniz taktirde içeriklerinizi özgün bir şekilde yazamaz hatta içerik hazırlama düşünesini bir müddet sonra kafanızdan silmeyi düşünebilirsiniz.

Rahat olmalısınız çünkü kaliteli ve özgün içecekler yazmak istiyorsanız eğer odaklanmalısınız. Öncelikle yukarıda olan maddelere bakın ve yapılamayacak olanları siz belirleyin fakat yapılamayacak bir şey göremediğimi söylemek zorundayım kendinize ve yapacaklarınıza inanın sizin için uygun olup olmadığına karar verdikten sonra içerik hazırlamaya başlayınız.

