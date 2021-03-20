İzlanda'da yanardağ korkusu: Korkunç Fagradals uyandı!

İngiltere'nin kuzeyinde bulunan volkanik bir ada ülkesi olan İzlanda'da yaklaşık 6 bin yıldır büyük bir volkanik patlama yaşanmayan Fagradals Yanardağı dün gece harekete geçti. Ülkenin başkenti Reykjavik'in yakınlarında bulunan Reykjanes Yarımadasında yer alan yanardağın korkunç bir gürültüyle patlaması üzerine halk evlerinden dışarı döküldü. İzlanda Meteoroloji Servisi, yaklaşık 6 bin yıldır süren uzun uykusundan uyanan yanardağda gerçekleşen patlamaların, uydu görüntüleriyle kayıt altına alındığını kaydetti.

Tahliyeye gere olmadığı vurgulandı!

Patlamanın ardından bölgedeki son durumun gözlemlenmesi için bir helikopter gönderildiği ve akan lavların kameraya alındığı belirtildi. Fagradals Yanardağı'nda görülen son hareketliliğin 781 yıl önce yaşandığı ve yanardağın dumanlar çıkarmasının tarihi kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların durumuyla ilgili açıklamada bulunan Acil Durum Yönetimi Departmanı, yanardağın bulunduğu alana en yakın durumda bulunan yolun uzaklığının 2.5 kilometre olduğunu bildirdi. Bölgede herhangi bir tahliye işleminin gerekli olmadığı ifade edildi.

Deprem yoğunluğu arttı, yanardağlar daha aktif olacak!

Ülkede bulunan Eyjafjallajokull Yanardağı'nda 2010 yılında meydana gelen dev patlama nedeniyle Avrupa genelinde uçak seferleri iptal edilmişti. Bölgede gerçekleşen depremlerin volkanik hareketlere neden olduğunu aktaran uzmanlar, Fagradals Yanardağı'nın da yer aldığı Reykjanes Yarımadası'nda son 1 ayda 20 binden fazla depremin kaydedildiğine işaret etti.

Uzmanlara göre ülkede son 12 günde deprem yoğunluğunu artmasında dolayı volkanik faaliyetlerde de artışlar yaşanacak. Depremler nedeniyle önceki hafta uyarılarını güncelleyen İzlanda Sivil Koruma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, gerçekleşmesi muhtemel volkanik patlamalara karşı halka uyarıda bulunmuştu.