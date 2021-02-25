İşte yerli ve millî insansız elektrikli helikopterimiz T629

Türkiye'nin yerli ve millî insansız hava araçları Türk dostlarının takdirini, düşmanın dikkatini üzerinde toplarken, savunma ve havacılık sektöründe neredeyse her gün yeni bir gelişmenin müjdesi veriliyor.

Türkiye’de hava araçları geliştirilmesi, tasarımı, yenilenmesi ve üretimi gibi konularda hizmet veren TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi) yeni bir tasarıma daha imza attı.

İnsansız elektrikli taarruz helikopteri

EGM'nin (Emniyet Genel Müdürlüğü) ilk T129 Atak taarruz helikopterinin tesliminin gerçekleştirildiği törende, ayrıca TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen T629 insansız elektrikli taarruz helikopteri de sergilendi.

Tanıtımının yakın zamanda yapılması öngörülen yeni hava platformu T629'un bazı belirgin özellikleri öne çıkıyor.

Batarya pilot kabininde

Havacılık alanına yeni soluk getiren T629 insansız elektrikli taarruz helikopterin çok sayıda özelliği bulunuyor. Fotoğrafları servis edilen T629'un bu prototipinde otonom özellikler dikkat çekiyor.

Helikopterin elektrikle çalışıyor olması heyecan verici ve en yenilikçi özellik olarak karşımıza çıkarken, helikopterin gövde bölümünde bulunan çok sayıda kamera da "taarruz otonom" olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca pilot kokpitinin bulunduğu bölüme elektrikli motora enerji sağlayacak dev akülerin konumlandırılacağı belirtiliyor.