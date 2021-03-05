İşte Porsche'nin yeni elektrikli aracı!

Bütünüyle elektrikli olan ilk spor araba modeli olan Taycan Cross Turismo'yu tanıtan Porsche, otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı. Önceki Taycan modellerinde olduğu gibi 800 voltluk bir sistemle çalışan araçta "yenilikçi bir elektrikli sürüş keyfi" vadediliyor. "Adaptif havalı süspansiyona" sahip yenilikçi şasi bulunan aracın "dört tekerlekten çekişli" olduğu kaydedildi. Arka koltukta oturacak kişiler için fazladan 47 milimetre fazla bir baş mesafesine aracın bagaj kapasitesi 1.200 litreyi geçiyor.

Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blum, tamamen elektrikli olan modelini ilk defa 2019 yılında piyasaya sunarak yeniliklerin öncüsü olduklarını kaydetti. "Sürdürülebilir mobilite" anlamında Porsche'nin öncü olduğunu aktaran Blum, hedeflerinin 2025 yılına kadar araçların yarısında tam elektrikli sürüşü mümkün hale getirmek olduğunu kaydetti.

Porsche, Taycan Cross Turismo modelinin dört değişik versiyonunu tanıttı: