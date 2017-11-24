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iPhone X Türkiye'de satışa çıktı ! iPhone X Türkiye fiyatı belli oldu !

Apple'ın merakla beklenen 10.yılana özel olarak ürettiği iPhone X dün gece saat 00:00 itibariyle satışa çıkarıldı.İstanbul'da gece yarısı itibariyle satışa çıkarılan iPhone X için uzun kuyruklar oluştu.iPhone X'in Türkiye fiyatı da belli oldu.

24 Kasım 2017 Cuma 10:03
iPhone X Türkiye'de satışa çıktı ! iPhone X Türkiye fiyatı belli oldu !

Apple'ın iPhone'un 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X’in Türkiye'de satışa çıkması iPhone sevenleri bir hayli memnun etti. Apple'ın yeni ürünü iPhone X Türkiye'de gece saat 00.00 itibariyle satışa sunuldu. İstanbul'da gece yarısı itibariyle satışa çıkarılan iPhone X için uzun kuyruklar oluştu.iPhone X'in Türkiye fiyatı da belli oldu.

Türkiye'de satışa İstanbul'da  Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketinde satışa çıkarıldı. GSM şirketi önünde uzun kuyruklar oluştu.Mağazanın açılmasıyla içeriye giren müşteriler iPhone X'lere hücüm etti.

iPHONE X TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

iPhone X'in 64 GB'lık modeli 6099 TL'den, 256 GB'lık modeli ise 6899 TL'den satışa sunuluyor.

iPHONE X RENKLERİ

iPhone X'in 64 GB'lık modeli 6099 TL'den, 256 GB'lık modeli ise 6899 TL'den satışa sunuluyor.

iPHONE X TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 5.8 inç OLED, 1125 x 2436 piksel , 3D Touch, True Tone, 625 nit

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 81.23

Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)

Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)

Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)

Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)

İşlemci: Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı, Face ID kamera

İşletim Sistemi: iOS 11

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık: IP67

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