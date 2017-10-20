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iPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı , büyük kuyruklar oluştu ! iPhone 8 Türkiye fiyatı belli oldu

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 8 dün geceden itibaren İstanbul'da satışa çıktı.Apple kullanıcıların büyük kuyruklar oluşturduğu iPhone 8'in en büyük özelliğide dün akşam belli oldu.iPhone 8 hakkında merak edilenleri haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Ekim 2017 Cuma 09:50
iPhone 8 İstanbul'da satışa çıktı , büyük kuyruklar oluştu ! iPhone 8 Türkiye fiyatı belli oldu

Apple geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı son telefonu iPhone 8 dün gece saat 00:00 itibariyle İstanbul'da satışa çıktı.Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 8 için uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'ye ilk kez gelen iPhone 8 için dün kullanıcılar  Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı ve saat 00:00 itibariyle telefon satışa çıktı.Gece yarısıyla birlikte kullanıcılar aylardır beklediği telefona kavuştu.

iPhone 8'i İstanbul'da ilk alan kişi Asrın Köklü isimli bir vatandaş oldu.Asrın Köklü " Aylardır beklediği telefona kavuştuığum için çok muytluyum dedi."

iPhone 8 Türkiye Fiyatı

Apple'ın son ürünü İphone 8 4199 TL ile 5549 TL arasında satışa sunulduğu açıklandı.

Kablosuz Şarj

iPhone 8 ilk görünüşte iPhone 7'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor fakat iPhone 8'de kablosuz şarj özelliği var.Üstelik arka yüzeyide tamamen cam olarak tasarlandı.Apple'ın son telefonu iPhone 8'de kablosuz şarj ile birlikte kamerasıda yenilendi.Bu özellikler iPhone 8'i iPhone 7'den ayıran en büyük özellikler olarak dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 20.10.2017 10:13
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