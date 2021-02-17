İnstagram’da Hedef Kitleye Nasıl Ulaşılır?

Peki, doğru bir ürün satış stratejisi elde etmek istiyorsanız neler yapabilirsiniz? Pazarlama taktikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını bulmadan önce ilk aşama olan hedef kitleye yönelik araştırmalarınızın yapılmış olması gerekiyor. Yani alıcı kitlenin ne zaman sayfanızı ziyaret ettiğiniz bilmiyorsanız ya da yaş aralığını bilmiyorsanız çok fazla kazanç elde edemeyebilirsiniz.

Hedef Kitleyi Tanımakla Başlayın

Şahsınıza ait bir marka eğer bulunuyorsa elbette alıcı profiliniz de buna göre şekillenmeye başlamıştır demektir. Yani elinizde bir ürün var ve bu ürünü pazarlamak istiyorsanız az çok kimlerin ürününüze talip olduğunu anlarsanız. Yine de detaylı olarak müşteri profilinizi tanımak istiyorsanız instagramda, Analyticks verilerine ulaşabilirsiniz. Sonra kendinize şu soruları sormalısınız?

1)Hangi ürüne sahibim?

2) Hedef Kitlem Nasıl? Ürünüm hangi yaş grubundaki insanlara hitap etmektedir?

3) Hedef kitlem ne arıyor olabilir?

4) Hedef kitlemi ürünlerime nasıl çekebilirim?

İnstagramdaki Hedef Kitlenizi Analiz Edebilirsiniz

İnstagram sayfanızdaki takipçilerinizin yaş aralığını merak ediyorsanız İnstagram uygulamasına girin. Ardından istatistikler bölümüne girin ve ‘’ Hedef Kitle’’ ye tıklayın. Bu kısımda takipçilerinizin yaşlarını, konumlarını ve cinsiyetlerini öğrenme imkânına sahipsiniz. Bu özellikten yararlanmanız sizlere reklam aşamalarında çok fazla yardımcı olacaktır.



Bu veriler sizlere takipçileriniz hakkında oldukça bilgi verecektir. Verilere bakarak pazarlama stratejinizin uyup uymadığını kontrol etmelisiniz. Yani satacağınız ürün genç kuşağa hitap ediyor ve takipçileriniz hep yaşlı ise burada bir problem var demektir. Ama satmak istediğiniz ürünle hedef kitlenizin yaş grubu arasında uyum varsa daha çok takipçi çekmeye çalışmalısınız.

Bundan sonra hedef kitlenizin neden instagram kullandığını iyi bilmeniz gerekmektedir. Yani satmak istediğiniz ürüne neden bakıyorlar, bunu iyi bilmeliniz. Alıcı gözüyle mi bakıyorlar yoksa ilgileri olduğu için mi bakıyorlar? Peki, her şey bununla bitiyor mu? Elbette hayır. Çünkü takipçilerinizle ilgili ancak kısıtlı verilere ulaşabildiniz. Detaylı bilgi edinmek için onların profillerini kontrol etmeniz gerekmektedir.

Stalk Kültürü

Toplumumuzun ve dünyanın içine düştüğü çıkılması çok zor bir bataklığın adıdır. Fakat yine de olumlu yanları bulunmaktadır. Mesela takipçi kitlenizin profillerine göz atsanız hiç de fena olmaz. Paylaşımlarınızı beğenen ve yorum yapan takipçilerinizin profillerine kısa bir ziyaret yapabilirsiniz.

Yani kısaca takipçilerinizin anladığı dilden konuşmanız gerekmektedir. Onlar hangi tür etiketleri kullanıyorsa sizler de bu etiketleri kullanmalısınız. Ürünlerinizi eğlenceli bir pazarlama stratejisi ile satmanız tamamen sizin elinizdedir. Eğer takipçileriniz moda influencerları çok fazla takip ediyorsa sizler de influencerlar üzerinden reklam stratejisi uygulayabilirsiniz.

Takipçilerinize Soru Sorma Fikri

Takipçilerinize sorular sormanız ürününüzü hızlı bir şekilde satabilmeniz için büyük bir fırsattır. Alacağınız dönütler sizleri olumlu ya da olumsuz anlamda motive edecektir. Modacı Kim Kardashian dahi takipçilerine soru sorarken sizler de bu fırsatı kaçırmamalısınız.



Bu vesile ile takipçilerinizin dönütünü almış olup onların görmek istediği şeyleri gözlerinin önüne serebilirsiniz.

Anketlerden Yararlanın

Yapacağınız anketler takipçi kitlenizin nelerden hoşlandığı görmeniz için güzel bir uygulamadır. Örneğin dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic, ara ara takipçilerine ‘’Hikaye Anketi’’ uygulamaktadır. Sayfa, takipçilerinin ne tür belgesellerden hoşlandığını öğrenmek istiyor ve ona göre sunum hazırlamaya çalışıyor.



Eğer bu şekilde anketlerden faydalanırsanız takipçilerinizin istediklerini doğrudan öğrenme şansına sahip olabilirsiniz. Mesela görselde eğer şehir şıkkı ağır basarsa büyük ihtimalle diğer bölümlerde şehir ile ilgili içerik gelmesi muhtemel gözükmektedir.

Bundan sonraki diğer bir aşama da içerik kısmıdır. Artık takipçilerinizi tanıyorsunuz ve onları içeriklerle tanıştırmanız gerekiyor.

İçerik Türlerini Arttırırsanız, Talep Artabilir.

Takipçilerinizin hangi içerik türlerine ilgi gösterdiğini daha iyi anlamanız için paylaşım istatistiklerine bakmalısınız. Eğer çok beğenilen bir içerik türü varsa yine benzeri olan farklı bir içerik üretebilirsiniz.

Böylelikle çok marjinal fikirler yerine benzer ürünler de sizleri kazançlı duruma sokacaktır.



Yapmış olduğunuz paylaşımların altında ‘’ İstatistikleri Gör’’ seçeneğine tıklarsanız etkileşimleri görebilirsiniz. Böylelikle hangi paylaşımınız yüksek reyting aldıysa o tarza paylaşım yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin yukarıda ki görseldeki gibi manzara fotoğrafına yoğun ilgi olduysa o tarz paylaşımlarla içeriklerinizi arttırabilirsiniz.

İçeriklerin Zaman Ayarı

Hedef kitleniz hangi saatler arasında hesaplarına giriyorsa sizler de o saatlerde paylaşımlarda bulunmalısınız. Eğer paylaşımlarınız ABD’de çok fazla ilgi görüyorsa içeriklerinizi Türkiye saatine göre paylaşmanız pek mantı gözükmemektedir. Yani kitlenizin çoğunluğunun bulunduğu ülkeye göre paylaşım yapmanız sizleri her zaman öne geçirecektir.

Bunun yanı sıra takipçilerinizin hangi günlerde daha fazla instagrama girdiğini bilmeniz gerekmektedir. Yani yoğun iş günlerinde yapacağınız paylaşımlar çok fazla talep görmeyecektir. Saat dengesini ayarladıktan sonra özellikle Cumartesi ve Pazar günleri paylaşım yaparsanız ürünlerinize daha fazla talep gelecektir.

Rakip Analiz Edilir mi?

Her sektörde olduğu gibi burada da bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Yani sizleri sadece kendi paylaşımlarınız ilgilendirmemektedir. Eğer rakipleriniz sizden fazla takipçiye sahipse onların nasıl bu kadar takipçiye ulaştığını öğrenmeniz gerekiyor. Rakiplerinizin takipçilerine bakarak onların nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını iyi bilmelisiniz. Bu bilgiler sizler içinde önemli bir ipucu olacaktır.

Phlanx İnfluencer Auditor

Genelde influencer araştırması için yapılmış bir program olarak göze çarpmaktadır. Fakat bu program ile rakiplerinizi iyi bir şekilde analiz etme imkanına sahipsiniz. Rakiplerinizin isimlerini bu uygulamaya girdiğiniz zaman onlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kitleyi tanımak için bu program da kesinlikle tavsiye edilmektedir.



Peki, bunun dışında neler yapabilirsiniz? Bir öneri de Youtube sayfaları olacaktır. Bu sayfalarda yine takipçilerin izlenimlerini izleyebilir ve eksik yanlarınızı not alabilirsiniz. Bazı Youtuberlar aldıkları ürünler hakkında ya da sayfalar hakkında yorumlar yapıyorlar. Ardında bu yorumları ilgiyle takip eden çok fazla izleyici kitlesi var. Sizin için önemli bir fırsat olabilir.

Diğer bir dikkat edilmesi gereken husus da konumlamalar olacaktır. Yani instagramda konumlar üzerinden arama yapan çok fazla insan bulunmaktadır. Konum etiketlemeli post ve hikaye paylaşımı yaparsanız birçok insan sizleri görmüş olacaktır. Özellikle konum ile yapılan paylaşımlar uzun süre ana ekranda kalmaktadır. Bu yüzden mutlaka konum kullanarak paylaşım yapmalısınız.



İnfluencer Seçimi

Televizyon reklamları için nasıl ki doğru oyuncu aranıyorsa sizin için de doğru İnfluencer seçimi o denli önemlidir. Sevilen veya çokça takip edilen bir profil bulursanız ürünlerinizi daha kolay şekilde satabilirsiniz.

Eğer etiket araması yaparsanız ve ‘’Başlıca’’ kısmında popüler paylaşımlara bakarsanız doğru kişiyi bulabilirsiniz. Bir ev dekorasyon firması sahibi iseniz sizler için şöyle bir tavsiyede bulunalım. Arama kısmına #diyhomedekocor diye bir arama yaptığınızı farz edelim.



Bu görseldeki en çok beğeni alan fotoğrafı seçmemiz gerekmektedir.

Bu görseldeki fotoğraf çok fazla beğeni almış görünmektedir. Daha sonra paylaşımı yapan kişiyi bulmak gerekiyor. Eğer bu kişinin de çok fazla takipçisi varsa doğru kişi olabilir.

Evet, görüldüğü gibi down_mulberry_lane adlı hesabın 37,4 bin takipçisi bulunmaktadır. Ayrıca bu hesap sürekli dekorasyon üzerine de paylaşım yapmaktadır. Yani doğru kişi olabilir. Kendisine iş birliği teklifi yapıp ürününüzün görünürlüğünü daha fazla arttırabilirsiniz.

Bu noktada ürünlerinizi nasıl daha fazla takipçi ile buluşturabileceğinizi sizlere göstermiş olduk. Unutulmaması gereken önemli bir husus da bu süreç kolay değildir. Yani sizler sürekli aktif olmalı ve yeniliklere açık olmalısınız. Sayfanızı büyütmek istiyorsanız birden fazla influencerlarla birlikle çalışabilirsiniz. Sosyal medyanın gücünü daha fazla kullanmak istiyorsanız gönderilerinizi farklı sosyal medya adreslerinde de paylaşmanız sizler için faydalı olacaktır.

