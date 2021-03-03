Instagram’da Etkileşimi Artırmanın Yolları

Ülkemizde hemen hemen herkesin bir instagram hesabı olduğunu düşünürsek bu mecra neden bir kazanç kapısı olmasın. Zaten bu konuda gün geçtikçe değişik fikirler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tam da bu yüzden instagram da etkileşim sağlamak insan hayatında önem kazanıyor. Özellikle iş sahipleri için. Evde para kazanmayı daha kolay hale getiren instagram her anlamda günlük hayatta yerini almayı başarıyor.

İnstagram hakkında tüm merak edilenleri enine boyuna inceledik ve en yalın haliyle sizler paylaşmayı uygun görüyoruz.

Kendi Sayfanıza Benzer Sayfaları Bulun

İnstagramda en iyi etkileşim ve takipçi çoğaltmanın yollarından biri kendi sayfanızla birebir benzer sayfaları yakın takibe almaktır. İnstagramda etkileşimi çoğaltmak için genelde o sayfada takip edilir ve bir takım kişiler artık sizi takip etmeye başlar. Bu yöntem doğru olsada organik bir takipçi elde etmiş olmazsınız. Dolayısıyla beğeniniz çok olsa da etkileşiminiz az görülür. Bundan dolayı size benzer sayfaların takipçilerini eklemelisiniz. Bu birebir takipçiyle iletişime geçme demek olur. O kişi de sizin sayfanızı incelerken gönderilerinizde daha fazla etkileşim sağlamış olursunuz. Sizle birebir uyan ve aynı sektörde olduğunuz rakiplerinizin sayfaları sürekli kontrol etmeli ve onlardan yola çıkarak hareket etmelisiniz.

Hashtagleri Çok Fazla Kullanın

Siz bir konu ve ya ürün paylaşırken takipçilerinizin de o konu ve ürünle ilgili kimseler olması gerekiyor. Bunu sağlamanın en iyi yolu ise Hashtagleri doğru bir biçimde kullanmaktır. Örneğin siz bir Avm ürünleri paylaşıyor iseniz, bununla ilgisi olmayan kimselerin pek dikkatini çekemezsiniz. Buda gönderinize bakılmamasını sağlar. Ancak Avm ürünlerinden bir tencere paylaşırken altına #granittencere, #granit gibi hashtaglar ile paylaşırsanız bu konuya ilgisi olan kişilerin dikkatini çeker ve paylaşımınıza bakmalarını sağlarsınız.

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise sadece bir hashtag kullanmamanızdır. Çünkü eğer sizin sayfanız küçük olmasına rağmen büyük bir sayfanın hashtagını kullandıysanız, bu gönderiniz yoğun sayfalar arasında kaynaya bilir. Bu nedenle sadece bir hashtage bağlı kalmadan olabildiğince çok etiket oluşturmalısınız. Ancak bu hashtaglar 5 taneden fazla da olmamalıdır.

Olabildiğince Aktif Bir Sayfa Olun

İnstagram kullanırken ilk önceleri sadece resimleri paylaşıp adeta bir resim albümü şeklinde kullanım oluyordu. Bu da zamanımıza göre ölü bir sayfa demek. Günümüzde etkileşim satış olsun, para kazanmak için olsun hayli önemliyken ölü bir sayfa size bir şey kazandırmaz. Yani ben markayım reklama ihtiyacım yok gibi şeyler düşünmeyin. Etkileşim sağlayabilmeniz için sayfanızda ne paylaşıyorsanız onunla ilgili sürekli paylaşımlar yapın. Hatta durumlara çokça videoda koyabilirsiniz. Sayfanızın aktifliği ve bu aktiflikle birlikte hashtaglar kullanıyorsanız daha fazla izlenme ve takip etme demektir. Sizin paylaşımlarınız gözlemlendikçe etkileşim oranınız yükselmeye başlayacaktır. Her gün 5 tane düzenli bir şekilde paylaşım yapın ve 1 hafta bunu uygulayın. Diğer hafta sadece günde 1 tane paylaşın. İki hafta arasındaki etkileşim farkını sizde göreceksiniz.

Kaydırmalı Görsel Çok Kullanın

Son zamanlarda en fazla kullanılanlardan biriside kaydırmalı görsellerdir. Bunun kullanılmasının altında da elbette ki önemli bir sebep var. Sadece bu kaydırmalı görsellerden oluşan saylar bile mevcuttur. Bunun sebebi kaydırmalı görseller insanları daha fazla sayfada tutmaya yarıyor. Bir ürünü tanıtırken önce bir kısmı, sonra diğer kısmı, sonra başka bir kısmı şeklinde paylaşıldığında insanların ilgisini çekiyor ve o paylaşıma defalarca bakmış oluyorlar. Özellikle hikâye türü bir paylaşım insanları meraklandırıyor ve sonuna kadar izlemelerine neden oluyor. Buda size çok fazla etkileşim sağlıyor.

Bu konu hakkında bilinmesi gereken diğer bir konu ise eğer kaydırmalı gönderilerde etkileşim olmadıysa yani sadece başına bakıp geçildi ise instagram onu bir zaman sonra başka bir görselinden başlatıp başka bir şeymiş gibi kişilerin görmesini sağlıyor. Yani bir şekilde o kaydırmalı postunuz izlenmiş oluyor, âdeta artık o kişiye beğen demeye başlıyor.

Ürününüzü Güzel Servis Yapın

Burada butikler üzerinden bir kaç örnek vermek istiyoruz. İnstagramı en çok kullanan sektörlerden biriside butik giyim, butik pasta gibi mecralardır. Siz bir butik giyim iseniz ürününüzü yere koyup ve ya bir masa üzerinde paylaşarak dikkat çekemezsiniz. Butik giyimler daha çok bir manken üzerinde duran giysiyle dikkat çeker ve beğeni alırlar. Çünkü o mankenin ölçüsünü de kendi zihinlerinde kendilerine göre örneklendirirler. Butik giyimler daha çok dışarda, normal günlük ortamda giyilen resimler paylaşarak daha çok beğeni alabilirler. Aynı şekilde pasta butik sahipleri bir pastanın görseline önem vermelidirler. Bir masa üzerinde duran herhangi bir pasta çokta dikkat çekmez. Ancak yanına uyguladığınız bir konseptle paylaşım yaptığınızda insanlar incelemeye alırlar.

Bununla birlikte müşterilerinizden gelen memnuniyet ifade eden resim ve yazıları paylaşıp, yine aynı kişileri etiketleyerek takipçi sayınızı arttıra bilirsiniz. Bunu başka sektörde de yapmanız mümkün. Bunlara insanlar çok önem veriyor ve bu sayede o memnuniyetleri okurken sayfanızda çok vakit geçirmiş oluyorlar.

Kendi Markanızla İlgi Bir Hashtag Oluşturun

Bir iş yaparken marka ve onun logosu çok önemlidir. Ayrıca o markayı nasıl servis ettiğinizde müşteriniz için önem kaydeder. Örneğin bir peynirci size peyniri tartıp naylon poşete koyup veriyorsa ve aynı şekilde başka bir peynirci kendi markasını tanıtan güzel bir paketleme ve kağıt poşete yerleştiriyorsa ikinci peynircinin için işini seviyor olduğunu kolaylıkla anlarsınız. Tabi buda sizin sürekli o kişiyle alış veriş halinde olmanızı sağlar. İnstagramda da bu konu önem arz ediyor. Sizin bir markanız var ise eğer onun ismine göre bir hashtag oluşturmalısınız. Bununla birlikte aynı efekt, aynı toplandırma kullanmanızda son derece önemlidir. Yani siz bir paylaşım yaparken müşteriniz sizin isminizi görmeden bu şu marka diyebilmeli. Zaten böyle bir marka oluşturduğunuzda tamamen organik beğeni edinir ve çok fazla etkileşim halinde olursunuz. Diğer yandan hashtaginizle kolay bulunmanızı sağlamış olursunuz.

En Çok Beğeni Alan Konu Hakkında Paylaşım Yapın

İnstagram kullanımında bazı püf noktaları vardır. Bunlardan birisi ise en çok beğeni alan konu ile ilgili paylaşım yapmaktır. Sizin bir markanız ve ya satış için herhangi bir ürününüz olmayabilir. Ancak sayfanızın sürekli gündemde kalmasını istiyorsanız insanların en çok neleri beğendiğine dikkat kesilmelisiniz. Bunlar örneğin yemek tarifleri, hayvanların şirin halleri olabilir. Eğer hangilerinde daha çok başarı elde edebildiyseniz artık sadece o konu üzerine yoğunlaşmalısınız.

Keşfet’e Düşerek Etkileşim Arttırın

Keşfet’e düşmek herkes için kolay gibi görünmeye bilir. Ancak burada iki yöntemle sizlere nasıl keşfet’e düşebilmeniz konusunda ufak bilgiler vereceğim. Bir instagram sayfanız varsa ve belirli bir kriterler çerçevesinde devam ediyorsanız. O kriterler doğrultusunda en çok popüler olan Hashtagleri bulun. En çok tıklanan oyunlardan örnek vermek gerekirse, siz brows stars la ilgi bir video çektiniz ve bununla keşfet’e düşmek istiyorsunuz. Bunun için İnstagram’ın başlıca kısmında brows starsın en popüler etiketlerini bulun. Bunlardan en fazla 5 tanesini kopyalayın ve videonuzu paylaşırken altına bunları yapıştırın. 5 taneden fazlası spam olacağı için, 5 ten fazla etiket yapmayın.

İnstagram’ ın En Aktif Vaktinde Paylaşım Yapın

İnstagram kullanırken ve paylaşım yaparken vakit önemlidir. Örneğin gece yapılan bir paylaşım gündüz yapılana göre daha az etkileşim alır ve ya hiç almaz. Bunun için günün en verimli olduğu zamanlar seçilmelidir. Bu da genel olarak bakıldığında öğlen ve iş saatleri çıkışına yakın zamanlar olan 16.00 ila 20.00 arasıdır.

Bununla birlikte sizin instagram sayfanızın hangi yaş aralığı takip ediyor onu tespit etmelisiniz. Buda instagram ın “ istatistikler ve hedef kitle “ tarafından bulabileceğiniz bir durumdur. Buradan yaş aralığını öğrenirseniz o yaş grubunun da hangi vakitler instagramda olduğunu öğrenebilirsiniz. Buna göre bir genelleme verecek olursak insanlar en çok 18.00 ile 23.00 arasında etkileşim halindeler diyebiliriz.

Konum Bilgisi Paylaşın

Paylaşım yaparken konum bilgisi de çok önemlidir. Bunun sebebi yine hashtaglerde olduğu gibi etiketler üzerinden bakılmasıdır. Örneğin İstanbul konumu tüm İstanbul’dakileri kapsadığından İstanbul’da bulunan kişilerin dikkatini çekecektir. Buda sayfanızın etkileşimini yükseltebilir. Özellikle 3 dk. Lık videoları konum bilgisi vererek ve hashtag oluşturarak paylaşın. Bu sizin daha çok kitleye ulaşmanızı sağlayacaktır.

İnstagramda TV ve ya durumunuzu herkese açık konuma getirin. Burada paylaşacaklarınıza hashtag ve konum etiketi yerleştirerek paylaşım yapın. Aradaki farkı sizde kısa surede fark edeceksiniz.

En Popüler Sayfalardan Biri Olun

Bir sayfa oluştururken önceliğiniz gündemde olan olaylar, insanların en çok baktığı ve zevk aldığı sayfalardır. Bu sayfalar gibi sizde bir sayfa oluşturarak hedef kitlenize ulaşabilir ve keşfette bile yerinizi alabilirsiniz. En popüler sayfalar genel olarak kediler, komik video ve skeçlerdir. Özellikle kedi videoları ve komik videolar insanların çok ilgisini çekiyor. Bu kapsamda son zamanlarda da en çok izlenen ve etkileşim sayfalarında birileridir. Sizde bir kedi ve ya komik videolar paylaşarak sayfanızın etkileşimini yükseltebilirsiniz.

Takipçilerinizle İletişim Sağlayın

İnstagram sayfanız var ise belki de en önem vermeniz gereken konulardan biri. Sizi takip eden ve size yorum yapan kişilerin yorumlarına mümkün olduğunca cevap yazın. Bu bir nevi takipçiye saygı duyduğunuzu da ifade eder. Ve daha fazla gönderiye yorum ve etkileşim demek olur. Bununla birlikte canlı yayın ve ya durumlarda sürekli soru sorabilirsiniz. Örneğin “ bugün maçta şu harekete ne dersiniz gibi ” .

Ya da bilgi soruları sorabilir, istatistikler düzenleyebilirsiniz. Üstelik bunlar için belirli bir marka sahibi olmanızda gerekmiyor. Misal siz bir öğretmenseniz kpss hakkında sorular oluşturup cevaplarlar insanları kendinize yönlendirebilirsiniz. Bu hem insanlar için yararlı, hem de sizin için etkileşim anlamında güzel bir paylaşım olur.