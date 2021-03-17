İngiliz generalden F-35 itirafı: Bizi batırdı!

İngiltere'de 2006-2009 döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan General Lord Richard Dannatt, "Ruslar İngiltere'ye gülüyor, Amerikalılar İngiltere'ye kafa sallıyor." dedi.

The Mirror gazetesine açıklamada bulunan İngiliz General Dannatt, İngiltere Savunma Bakanlığının, Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35B hayalet avcı savaş jetleri sebebiyle iflas ettiğini, her biri 80 milyon pound'a (Türk Lirası olarak 840 milyon lira) satın alınan hayalet uçakların saat başına düşen çalışma maliyetinin 90 bin pound (Türk Lirası olarak 945 bin TL) olduğunun bilgisini verdi.

İngilizler 90 adet F-35 alımını iptal etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nin dahi daha hesaplı savaş jetleri arayışına girdiğinin altını çizen İngiliz general Dannatt, İngiltere'nin 138 adet F-35B alım planının yüksek olasılıkla 48'e çekileceğini ifade etti.

İngiltere, F-35 savaş uçaklarının donanma versiyonu almak için verdiği 138 siparişin 90'ını iptal edip sadece 48 jet alacağını açıklamıştı.

F-35'ler tartışılıyor

Geçtiğimiz hafta Amerikan basınında yer alan haberlerde ve Singapur Ordusu'nca yayımlanan bir rapor, F-35 savaş uçaklarının daha çok konuşululup tartışılacağını da ortaya koyuyor.

NBC News'te yer alan haberde F-35 savaş uçaklarının maliyetinin F-16'larla kıyaslandığında, ABD Savunma Bakanlığının F-35 programından gerçek anlamda ders çıkararak sonraki savaş uçağı projelerinde aynı hataları yapmamasının şart olduğunu belirtiyor. Washington Examiner'da yayınlanan haberde ise çok daha sert ifadeler yer aldı. Washington Examiner, Pentagon'un ve Lockheed Martin'in, F-35 kepazeliğini aşması gerektiğini, F-35 programıırı stratejik başarısızlığın tam anlamıyla bir başyapıtı olduğunu belirtti.

Diğer taraftan F-35 almayı planlayan Singapur, bu savaş uçaklarını envanterine katmadan önce ciddi bir inceleme ve araştırma yaptı. F-35 savaş uçaklarının ciddi kabiliyetlerinin olduğuna vurgu yapan Savunma Bakanlığı, hazırladığı raporda, ALIS sistemi sebebiyle F-35'lerin Amerika'ya bağımlı olduğunun da altını çizdi. Raporda, F-35'lerin ALIS yazılımı olmadan en fazla 30 gün operasyonel olabileceği uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 09:30