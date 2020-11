İnfinix Zero 8 Özellikleri Nelerdir? İnfinix Zero 8 Fiyatı Ne Kadardır? İnfinix Hangi Ülkenin Markasıdır?

İnfinix Zero 8 Ekran Özellikleri Nelerdir?



Bu telefonun ekran yenileme hızı 90 Hz seviyesindedir. İnfinix Zero 8 ekran özellikleri arasında 180 Hz dokunmatik tepki hızı, çerçevesiz ekran tasarımı ve çoklu dokunma gibi bazı özellikler bulunur. IPS LCD teknolojisi ile üretilmiş olan bu ekranın çözünürlüğü 1080 x 2460 pikseldir ve piksel yoğunluğu ise 392 PPl olarak bilinmektedir. Ayrıca çözünürlük standardı FHD+ olan ekranın boyutu ise 6.85 inçtir.



İnfinix Zero 8 Kamera Özellikleri Nelerdir?

İnfinix Zero 8 ürününde bulunan birinci arka kamera 64 MP çözünürlüğe sahiptir. Diyafram açıklık oranı F 1.9 olan bu kameranın HDR, makro çekim yapma, otomatik odak yapma, sahne algılama ve 6 elementli lens özellikleri bulunur. Ayrıca 2160 piksel ultra HD 4 K video kaydı da yapabilmektedir.

Ekstra geniş açılı çekim yapan ikinci arka kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahiptir. Makro çekim yapma özelliğine de sahip olan bu kameranın diyafram açıklık oranı F 2.3’tür. Işık seviyesinin oldukça düşük olduğu ortamlarda kayıt yapabilme özelliği bulunan üçüncü arka kamera ise 2 MP’dir. Bir derinlik kamerası olan dördüncü arka kamera da aynı çözünürlük seviyesine sahiptir.

İnfinix Zero 8 kamera özellikleri arasında en önemli olanların başında, iki adet ön kameranın bulunması gelmektedir. Telefonun birinci ön kamerası 48 MP’dir ve portre fotoğraf çekimi özelliği bulunur. İkinci ön kamera ekstra geniş açılı çekim yapabilmektedir ve çözünürlüğü ise 8 MP’dir. Genel olarak iyi bir seviyede bulunan İnfinix Zero 8 özellikleri, kamera konusunda da yeterli görünmektedir.

İnfinix Zero 8 Temel Donanım Özellikleri Nelerdir?

Yonga seti (chipset) modeli MediaTek Helio G 90T olan bu telefonun ana işlemci modeli, 8 çekirdek ve 64 bit Dual Core 2.05 GHz ARM Cortex A 76’dır. Yardımcı işlemci modeli Hexa Core 2.0 GHz ARM Cortex A 55 olan İnfinix Zero 8, Mali G 76 MC 4 model grafik işlemcisine sahiptir. Bu grafik işlemcisinin frekans değeri 800 MHz’dir. Telefonun RAM boyutu 8 GB ve dahili depolama alanı 128 GB’dır. Ayrıca İnfinix Zero 8 özellikleri arasında tam 2 TB hafıza kartı desteği de bulunur.

Kapasitesi 4500 mAh olan telefon bataryası, 33 W gücündeki hızlı şarj özelliğine sahiptir. Sadece 30 dakikada %70 dolum seviyesine ulaşan bataryanın şarj türü USB Type C’dir. İyi bir seviyede olan batarya özelliklerinin dışında, telefonun işletim sistemi versiyonu Android 10’dur. Kullanıcı arayüzü versiyonu XOS 7 olan İnfinix Zero 8, 4.5 G desteğine sahip olsa da kızılötesi ve NFC gibi bazı özelliklere sahip olmamaktadır.

İnfinix Zero 8 Fiyatı Ne Kadardır?



İnfinix Zero 8 fiyatı, yaklaşık olarak 3.650 – 3.800 Türk Lirası olarak bilinmektedir. Bu ürünün fiyatına kargo ücretleri de dahil edilirse fiyatta artış görülebilir.

İnfinix Hangi Ülkenin Markasıdır?



İnfnix Zero 8 özellikleri konusunu merak edenler, büyük olasılıkla “İnfinix hangi ülkenin markasıdır?” sorusunu da soracaklardır. İnfinix markası, Hong Kong merkezlidir ve Çin’e bağlıdır.