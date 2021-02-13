Inbound ve Outbound Marketing Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu sebep ile iki pazarlama türünü de incelemek ve detaylarını biliyor olmak oldukça önem taşımaktadır. İnbound marketing ve outbound marketing, pazarlama yöntemleri içinde çok sıklıkla duyulan ve görülen terimler arasında yer almaktadır.

Pazarlamacılardan birçoğu ‘’outbound marketing’’ yöntemini kullanmakta iken, rasyonel kararlar vermekte olan pazarlamacılar ise ‘’inbound marketing’’ yöntemini kullanmaktadır.

Outbound Marketing Nedir?

Outbound marketing, geleneksel pazarlama anlamına gelmektedir. Fakat bazı kaynaklara göre outbound marketing, dikkat dağıtıcı pazarlama anlamında kullanılmaktadır. Bu yöntem çok tercih edilmektedir. Fakat markanın hedef kitlesine yanlış zamanlarda görünebilmektedir.

Bundan dolayı çok para harcanmasına rağmen geri dönüşümün düşük olduğu kampanyalar olmaktadır. Outbound marketing için örnek gösterilecekler ise, televizyon ile radyo reklamları, gazete ile dergi reklamları, telepazarlama, pop-up ve pop-under’lar, display ve banner reklamlardır.

Outbound marketing tek yönlü bir iletişim yöntemidir. Bu nedenle ürüne ve insanların, ürünü neden alması gerektiğine odaklanır ve bununla ilgililenir. Outbound marketing tekniği zaman geçtikçe daha az efektif olmaya başlamaktadır. Reklam engelleyici eklentiler yüzünden display reklamlarında ki tıklanma oranı %0.05’ e kadar düşmektedir. Outbound marketing için 3 adıma dikkat edilmesi gerekmektedir.

İlk olarak hedef kitle belirlenmelidir. Kimlere ne zaman, nasıl ve nerede ulaşılabileceği üzerinde bir yol belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde hedef kitledeki bireylerin markadan ne istediği öğrenilebilmekte ve bunların nasıl karşılanabileceği planlanabilmektedir.

İkinci olarak rakiplerden ayrışmaktır. Rakiplerin ve hedef kitlenin analizi yapılmalıdır. Yeni bir ihtiyaç ortaya çıkararak fark yaratıla bilinmektedir. Üçüncüsü ise müşterinin dikkatini çekmektir. Hedef kitlenin beklentisi üzerine sunulan ürün ya da hizmet hakkında bilgi veren faydalı içerikler üretilebilmektedir. Bu yöntemle hedef kitle, müşteriye çevrilebilmektedir.



İnbound Marketing Nedir?

Hedef kitledeki kişilerin, kendi konfor alanlarında ve zamanında doğru ve ilgi çekici içeriklerle ulaşılmasına inbound marketing denir. Odak merkezinde müşterilere verilen değer ve müşterilerin markaya gelmesini sağlamayı amaçlayan bir pazarlama yöntemidir.

Bu pazarlama yönteminin temelinde ilgi çekici ve doğru içerik yer almakta olup, bireylerin keyif alacağı video içerikleri üretmek, rutinlerini kolaylaştırmak amacıyla tavsiyeler içeren blog yazıları oluşturmak buna örnektir. Yani empati merkezi olan bir pazarlama yöntemi olduğu söylenebilmektedir.

Bu yöntemde ilk olarak hedef kitlenin tanınması gerekmektedir. Ardından kitlenin dikkatini çekmeyi başarmak gerekmektedir. Güçlü bir inbound marketing için beş önemli stratejik nokta bulunmaktadır.

Bunlardan biri olan seo; hizmetin ya da ürünü temsil edecek anahtar kelimelerle müşterilerin markanın web sayfası üzerinden iletişim kurmasını kolaylaştırmaktadır. Doğru bir yönlendirme sağlayacak olan bir içerik planlamışıyla ve ardından gelecek kullanıcı yandaşı bir web sayfası inbound pazarlama stratejisini geliştirmektedir. İkinci olarak arama motoru; bunun bir ücretli pazarlama kanalı olması ile beraber markaya kısa sürede geri bildirim verebilmektedir.

Müşteri profiline uygun anahtar kelimeler ile hızlıca markayı müşterinin karşısına çıkararak markanın hizmet vermesini sağlayabilmektedir. Arama motoru pazarlaması bir inbound marketing parçasıdır. Üçüncüsü olan içerik pazarlaması; bir markanın, içerikleri ile potansiyel müşterilerinin dikkatini çekmek için sağlam bir temeli olması gerekmektedir.

Müşterinin sorularını ve kafasında oluşan düşünceleri karşılıksız bırakan kalitesiz bir içeriğin olması markanın inbound pazarlama stratejisini olumsuz etkilemektedir. Bu neden ile hedef kitledeki bireyler, eğlendirilmeli, eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir.

Bir içerik çalışmasında önce blog oluşturulmalı daha sonra kılavuz ve indirilebilir içerikler oluşturmalı ve son olarak müşteri referansları toplanmalıdır. Dördüncüsü sosyal medya; sosyal medya üstünden içeriklerin paylaşımının sağlanması ve trafik alınabilmesi seo açısından da fazlaca avantajlıdır.

Beşinci ve son olan açılış sayfaları; potansiyel müşterilerin markanın hizmetini detaylı incelemesini sağlamak amacıyla oluşturulan ve uğranılan sayfalardır. Bu sayfalar müşterilere bir form doldurtabilmekte ya da abone olmalarını isteyebilmektedir. Müşterinin ürünler ve hizmetler hakkında bilgi almasını sağlamaktadır.

Açılış sayfasının, verilen hizmet ya da ürün ile ilgili metinler içermesi gerekmektedir. Açılış sayfası sade ve müşteriyi tek bir eyleme yönlendirmelidir. İnbound marketing mantığı ve işleyişi şu şekilde gerçekleşmektedir. Cezbet, dönüştür, bağla ve memnun et olarak dört aşamadan oluşmaktadır.

Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Outbound marketing de markanın hedef kitlesinde yer alan bireylere, markanın ürünlerine ilgi gösterip göstermediklerini öğrenmek için ulaşmaya çalışılması olarak tanımlanabilmektedir. Ulaşılmış bireyler potansiyel müşteri olarak tanımlanmamaktadır.

İnbound marketing ise sosyal medya ve içerikler ile marka tanınırlığının yükselmesinin etkisiyle hedef kitlenin markadan haberi olmasını sağlama amacındadır. Outbound marketing de şirket içinde çalışan kişilerin çok çalışması gerekmektedir. Bu yöntem bütçe ekonomisi olarak da yüklü bir miktara sahiptir. Bu yöntemle istenilen müşteri potansiyelinin oluşturulamaması çok sık görülmektedir.

2017 yılında Hubspot’un yayınlamış olduğu ‘’ State of Inbound’’ raporunda, markaların %70’inin inbound pazarlama yöntemini kullandıkları gözlemlenmektedir. Bu yöntemi kullanmakta olan markaların %79’u blog, %77’si hedef kitledeki kişilerin yararlı sosyal medya içerikleri ile önemli bir boyutta geri bildirim almalarını sağlamaktadır.

Bu araştırmalara ve örneklere göre inbound marketing yöntemlerinin daha fazla etkili olduğu gözlemlenmektedir. Sonuç olarak, inboud marketing daha fazla zaman ve emek gerektirirken, outbound marketing de para harcanmaktadır. İnbound marketing, uzun süreli bir yatırım aracıdır fakat outbound marketing, anlık sonuçlar alınan bir çalışmadır.

İnbound marketing, potansiyel müşteri biriktirmektedir ve bu müşteriler topluluk haline getirilen bir süreçtir fakat outbound marketing, para harcanarak belli bir topluluğa ulaşılan bir süreçtir. İnbound pazarlama çok yönlü stratejilerden oluşmaktadır fakat outbound pazarlama da tek yönlü bir pazarlama stratejisinden oluşmaktadır.

İnbound marketing, izinli bir pazar türüdür ve outbound marketing yönteminden %75 kadar daha fazla geri bildirim oranı olmasından dolayı markalar bu yöntemi tercih etmektedir. Outbound marketing, hedef kitleden aykırı stratejiler geliştirmektedir ancak inbound marketing, markanın hizmetleri ve ürünü ile ilgilenecek olan hedef kitleyi odak noktasına koymaktadır.

Son olarak ise marka ve şirket için doğru pazarlamayı ve stratejiyi belirmek için verilerin doğru bir biçimde analiz edilmesi gerekmektedir. Bir markanın yeni stratejik yöntemler denemeye açık olması gerekmektedir.

Bir önceki senede işe yarayan ve popüler olan bir yöntem bu sene etkisiz kalabilmektedir. Bu sebeple bütün verileri ve stratejileri iyice incelemeli anlamalı ve hangi yöntemin markanın ürününe veya hizmetine daha yararlı olacağına karar verilmelidir. Bu karar aşamalarında acele edilmemesi ve sakin bir şekilde kararlar verilmesi gerekmektedir.

