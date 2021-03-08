İlk tweet satıldı, alan kişi Türk çıktı!

ABD'li girişimci Jack Dorsey'nin öncülüğünde Evan Williams, Noah Glass ve Biz Stone tarafından 2006 yılında kurulan Twitter, aynı yılın Temmuz ayında kullanıma açılmıştı. 2021 itibarıyla 340 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla birlikte Twitter, 15 yılda bir sosyal medya devine dönüştü. Hafta sonu yaşanan bir olay ise internet aleminin bir ilke tanıklık etmesine neden oldu. Kurucu Jack Dorsey'in paylaştığı platformun ilk tweet'i, açık artırmayla satışa çıktı. Satışa çıkar çıkmaz yüz binlerce dolar teklif edilen tweet, 2.5 milyon dolardan satıldı.

Türkçe paylaşımlar soru işaretlerine sebep oldu

Valuables BY Cent üzerinden satışa sunulan tweet aynı gün satıldı ve değiştirilemez Token (NFT) haline dönüştürüldü. Yüz binlerce dolarlık tekliflerin geldiği satın alma yarışı 2.5 milyn dolarda son buldu. İlk başta adı bilinmeyen alıcının kimliği daha sonradan netleşti. Platformun ilk tweet'ini satın alan kişinin Cryptoland ile Bridge Oracle'ın CEO'su olan Sina Estavi olduğu belirtildi. Jack Dorsey'in tweet'ini alan kişinin sayfasındaki Türkçe paylaşımları dikkatlerden kaçmadı.

"Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?"

Birçok Türk kullanıcı, Sina Estavi'nin Türkçeyi nereden ve nasıl öğrendiğiyle ilgili sorular sormaya başladı. Bir kullanıcı tarafından sorulan "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusu, olayı aydınlatmaya yetti. Bu paylaşımı yanıtsız bırakmayan Sina Estavi, "Aslen Türk'üm" diyerek soruyu cevapladı. Böylece Twitter'ın ilk tweeti'ni satın alan kişinin bir Türk olduğu ortaya çıtı. Sina Estavi, bu satın almayla birlikte "tweet'in meta verileri ile dijital imzalı bir sertifikasının" sahibi olacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 12:50