İlk insansız hava muharebe aracı ABD medyasında!

Türkiye son dönemde savunma sanayi alanından kritik adımlar arttı. Özellikle SİHA'lar (silahlı insansız hava araçları) tüm dünyanın ilgisini çekti. Azerbaycan ve Libya'da kendisini gösteren SİHA'lar (silahlı insansız hava araçları) çok konuşuldu.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) merkezli Defense News de Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına yer verdi. Söz konusu internet sitesinde, Baykar Savunma tarafından insansız hava muharebe aracı için harekete geçildiği ifade edildi. Baykar Savunma tarafından Türkiye'de ilk insansız hava muharebe aracının üretileceği kaydedildi.

"2023'e kadar tamamlanması bekleniyor"

İnternet sitesinde Baykar Savunma Genel Müdürü Bayraktar'ın açıklamalarına da yer verildi. Bayraktar, insansız hava muharebe aracına öncelik verildiğini belirterek, 2023 senesine kadar söz konusu araca yönelik kavramsal tasarım safhasının bitmesinin beklendiğini söyledi.

Havada ne kadar kalabilecek?

İnsansız hava muharebe aracının 12 bin km. yükseklikte hareket edebileceğine dikkat çekildi. Havada 5 saat boyunca kalabileceği belirtilen aracın yapay zekâ destekli olacağı ifade edildi. İnsansız hava muharebe aracının uydu iletişim veri ağı ile bağlantı kuracağı belirtildi.

Ne kadar mühimmat taşıyabilecek?

İnsansız hava muharebe aracının saatte 980 km. seyir hızına ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Söz konusu uçağın en fazla bir ton mühimmat taşıyabileceği ifade edildi. İnsansız hava muharebe aracının füze saldırıları, düşman hava savunma sistemi saldırıları, stratejik saldırılar ve yakın hava desteği gibi görevlerde yer alacağına dikkat çekildi.

"F-35 belirsizliği yaşanırken başlatıldı"

Baykar Savunma tarafından insansız hava muharebe aracına yönelik başlatılan programın, Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasında F-35 belirsizliğinin yaşandığı bir sürece denk geldiğine dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Rus yapımı S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) son dönemde Türkiye'nin Rus yapımı S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar geliyor. Türkiye ise NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ülkelerinden bazılarının da S-300 kullandığına dikkat çekerek, bu nedenle S-400 kullanımına devam edileceğini belirtiyor. Milli Savunma Bakanı Akar, S-400'lerin taarruz amaçlı kullanılmadığını belirterek, Türkiye'ye yönelik bir taarruz girişimi olması durumunda savunma amaçlı kullanılacağını söylemişti.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Campbell ise ilginç bir açıklamada bulunarak, S-400'lerin daha büyük bir tehdit olduğunu ileri sürmüş, 2016 senesindeki zirvede NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) üyesi ülkelerin "Rusya tarafından üretilen teçhizatlara yönelik bağımlılıklarını azaltacaklarına" dair söz verdiklerini ve Türkiye'nin şu anda buna aykırı davrandığını iddia etmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:49