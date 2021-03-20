İlk defa bir kadın astronot Ay'a inecek!

Ay'da ilk kez bir kadının yürümesi için kolları sıvayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis Projesi için düğmeye bastı. Ay'da "ilk defa bir kadının yürümesi için" uzun yıllardır çalışmalar yürütülen Artemis Projesi'nin ilk testleri başarıyla sonuçlandı. Projenin testlerinden gelen olumlu haberler sonrası gözler NASA'ya çevrildi. Son zamanlarda uzay çalışmalarının yeniden bir numaralı gündemi olan Ay ile ilgili projenin hangi aşamada olduğu merak ediliyor. Ay'da ilk defa bir kadının yürüyeceği kritik tarihle ilgili açıklama nihayet geldi.

2024 yılında Ay'da bir kadın!

ABD’nin Mississippi eyaletinde yer alan Bay St Louis kenti civarındaki Stennis Uzay Merkezi'nde yapılan testlerin bir hayli olumlu sonuçlar verdiği aktarıldı. NASA'nın başlattığı Artemis Projesi sayesinde AY'da ilk defa bir kadın astronotun yürüyeceği belirtildi. Testlerinde başarı elde edilen projede bir aksiliğin çıkmaması halinde 2024 yılında ilk kez bir kadının Ay yüzeyine ayak basacağı kaydedildi. Ay'da yürüyerek tarihe geçecek ilk kadın astronotun kim olacağının henüz belirlenmediği ifade edildi. Bu şanslı kadın astoronotun seçilmeden önce bir dizi testten geçeceği kaydedildi.

ABD ve Sovyetler'in uzay yarışı

1959 yılında Sovyetler Birliği'nin Ay'ın yörüngesine gönderdiği Vostok 1 uydusuyla başlayan uzay yarışının sonucunda 10 yıl sonra insanlık ilk kez Ay'a ayak bastı. ABD ile Sovyetler arasında başlayan uzay yarışı, uzay teknolojisini kısa sürede geliştirdi. Uzay çalışmalarıyla ilgili birçok ilke imza atan Sovyetler'in gerisinde kalmak istemeyen ABD'de Başkan John F. Kennedy, hedefin Ay'a ulaşmak olduğunu duyurdu. Başkan John F. Kennedy, 1963 yılında suikasta kurban gitti ve Ay hedefinin başarıya ulaştığını göremedi. Başkan Kennedy'nin ölümünden 6 yıl sonra ABD, bu hedefi başarıya ulaştıracak ve bilim tarihinin önemli virajlarından biri döülmüş olacaktı.

İnsanlığın amcı Ay'ı bir uzay üssüne dönüştürmek

Yapılan 10 Apollo görevinin ardından Ay'a ulaşan Apollo 11 ekibinin uydu üzerinde yürüdüğü görüntüler tüm dünyada canlı yayınlandı. Ay'ın yüzeyindeki ilk adımları atan astonotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, insanlık tarihine geçti.

Attığı adımla ilgili "Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım" yorumunu yapan Neil Armstrong'un bu açıklaması o dönemde büyük yankı uyandırdı. Bu görevden sonra 12 astronot daha Ay'da yürüdü ve araştırmalar gerçekleştirdi. İnsanlığın sıradaki amacı Ay'ı bir üsse dönüştürerek Mars'a ulaşmak ve kızıl gezegen yüzeyinde araştırmalar yapmak.