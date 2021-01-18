İHA'ya Çok Konuşulacak Yeni Bir Özellik Eklendi

Türkiye milli teknoloji hamleleri ile dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Yerli ve milli İHA’ya beklenen yeni özellik çok konuşulacak cinsten. HAVELSAN tarafından biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlerin tespiti için geliştirdiği keşif sistemini iha'ya entegre etti. Yeni sistem, İ HA ile birlikte zorlu harekat koşullarında keşif yapıp gerçek zamanlı olacak şekilde ölçüm bilgilerini çatlayacak. Böylece tehlikenin boyutu ortaya çıkmış olacak.

HAVELSAN, kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer (KBRN) , risklerin tespit edilmesi ve koruyucu tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasına yönelik olarak geliştirmiş olduğu milli teknolojileri insansız hava aracına Entegre hale getirdi.

Kimyasal biyolojik radyolojik ve nükleer olarak kısaltması (KBRN) olayları sonucunda kaza veya kasten oluşabilecek doğal afetler sonucunda ortaya çıkan tehlikeli maddelerin, etrafa yayılması ile insan ve çevre üzerinde kalıcı veya ölümcül hasarlara yol Açmaktadır. Yoğun veya kibrit çatışma ortamı, terörist örgütlerinin saldırıları, sanayi ve endüstri alanlarında yaşanan gelişmelerin KBRN tehdit ve tehlikeleri arttırması sonucunda, riskler ortadan kaldırmak ve savunma ihtiyacının dolmasına sebep oluyor.

HAVELSAN, bu fikirden yola çıkarak, askeri, sivil, şirket ihtiyaçlarını tek elde karşılayacak ve problemleri çözülebilecek KBRN ürünlerini oluşturdu.

Testleri başarıyla geçen sistem, zaman çizelgesine uyumlu olacak şekilde oluşturulmuş olan uçuş paterninde ve keşif düzeninde görev yapıyor.

Uzaktan tespit cihazları ile yapılan algılamada bazı problemler ile karşılaşılabiliyor. Bu sistem ise bu problemleri en aza indirerek noktasal tespit cihazları ile hatalı ölçüm riskini azaltıyor.

Gerçek zamanlı olarak meteoroloji bilgilerini kullanarak NATO'nun standartlarında kirlilik ve tehlikeli olan bölgelere hesaplayıp haritalandırma bilen sistem raporlama ve ikaz süreçlerini işleten ve elde edilmiş olan verilerin KBRN karar destek sistemleri ne iletilmesini sağlayan olanak sağlıyor. Bu yeni özellik birçok alanda kullanım ve kolaylık sağlayacak

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 01:03