Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı! Huawei Nova 8 SE Özellikleri Nelerdir? Huawei Nova 8 SE Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Nova 8 SE Ekran Özellikleri Nelerdir?



Bu telefonun kapasitif dokunmatik ekranı, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe ve 403 PPl oranında piksel yoğunluğuna sahiptir. OLED teknolojisi ile üretilmiş olan bu ekran, 60 Hz hız ile yenilenebilmektedir. Huawei Nova 8 SE ekran özellikleri arasında çerçevesiz ekran tasarımı, HDR 10 ve çoklu dokunma (multi – touch) gibi özellikler de bulunur. Ayrıca bu ekran, 6.53 inç genişliğe sahiptir.

Huawei Nova 8 SE Kamera Özellikleri Nelerdir?

Huawei Nova 8 SE kamera özellikleri arasında time lapse video kaydı yapma, portre fotoğraf çekimi, ekstra geniş açılı fotoğraf çekimi, derinlik algısı, makro çekim yapma ve zamanlayıcı gibi birbirinden farklı çekim özellikleri mevcuttur. Ön kamera ile birlikte toplam 5 kameraya sahip olan telefonun en gelişmiş kamerası birinci arka kameradır. Bu kamera 64 MP çözünürlük değerine ve F 1.9 diyafram açıklık oranına sahiptir.

İkinci arka kamera 8 MP, üçüncü arka kamera 2 MP, dördüncü arka kamera 2 MO ve ön kamera ise 16 MP’dir. Telefondaki ikinci kamera ile ekstra geniş açılı çekim, üçüncü kamera ile makro çekim yapılabilmektedir.

Dördüncü kamera ise derinlik algısına sahip olan bir kameradır. Bu kameraların diyafram açıklıkları sırasıyla F 2.4, F 2.4, F 2.4 ve F 2.0’dır. Kamera özellikleri birbirine benzeyen Huawei Nova 8 SE, fotoğraf çekmeyi sevenler için ideal olabilir.



Huawei Nova 8 SE Temel Donanım Özellikleri Nelerdir?

En çok satan Huawei telefonlar arasında olması beklenen Huawei Nova 8 SE, MediaTek Dimensty 720 model yonga setinden güç almaktadır. Bunun dışında MediTek Dimensty 800U model yonga seti ile de uyumludur. Dual Core 2.0 GHz ARM Cortex A 76 model ana işlemci ile birlikte Hexa Core 1.7 ARM Cortex A 55 model yardımcı işlemcisi bulunan ürünün işlemci mimarisi 64 bit’tir.

Mali G 57 MC3 grafik işlemcisi, 128 GB dahili depolama alanı ve 8 GB RAM boyutu bulunan telefonun ağırlığı 178 gram olarak ölçülmüştür. Telefondaki işletim sistemi versiyonu Android 10’dur ve kullanıcı arayüzü ise EMUI 10.1’dir. Huawei Nova 8 SE temel donanım özellikleri arasında en fazla dikkat çeken detay ise 66 W hızlı şarj gücüdür. Ayrıca Huawei Nova 8 SE ürününün batarya kapasitesi 3800 mAh olarak açıklanmıştır.

Huawei Nova 8 SE Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Mate XS, Huawei P40 Pro ve Huawei P30 Pro gibi bazı modeller istisna olsa da, Huawei telefon fiyatları genel olarak düşüktür. Dolayısıyla Huawei Nova 8 SE de düşük bir fiyatla piyasaya çıkarılabilir.

Tahminlere göre Huawei Nova 8 SE fiyatı, 5 G desteğine sahip olan model için yaklaşık olarak 410 Dolar (3.500 Türk Lirası) ve 4.5 G desteğine sahip olan model için ise yaklaşık olarak 390 Dolar (3.330 Türk Lirası) seviyesinde olacaktır.

