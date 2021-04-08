Hotline Nedir? Hotline Nasıl Üye Olunur?

Günümüzde sosyal medyanın etkisi yadırganamayacak kadar arttı. Günden güne sosyal medya kullanıcıları çoğalırken yaş ortalaması da aşağıya çekiliyor. Hatta bazı bebeklere bile aileleri tarafından sosyal medya hesapları açılıyor. Sosyal medya hayatımıza bu denli yerleşmişken farklı uygulamalar çıkmasıyla pazarda büyümeye başladı. En çok kullanılan ve bilinen iki uygulama ise şüphesiz Twitter ve Facebook. Fakat pazara Facebook tarafından yeni bir platform daha eklenecek! Üstelik bu platformun Twitteri tarihe karıştırması bekleniyor. İşte o ayrıntılar haberimizde.

HOTLİNE VE TWITTER’A KARŞI YENİ HAMLE

Sosyal medya devi Facebook uzun zamandır rakip gördüğü iki dev platformu geride bırakmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Facebook yeni platformu Hotlineile birlikte Clubhouse ve Twitter’ı tarihin tozlu sayfalarına karıştırmak istiyor.

FACEBOOK YİNE Mİ KOPYA ÇEKTİ?

Öte yandan Facebook’ın bu yeni platformuna kopya diyen de çok! Facebook son zamanlarda yeni çıkan trend uygulamaları platformuna dahil etmesiyle oldukça adından bahsettirmeye başlamıştı. Clubhouse çılgınlığı küresel anlamda hızla yükselirken şirketler de benzer uygulamalara yönelmeye başladı. Özellikle Facebook bu çılgınlığa yeni platformu Hotline ila katılıyor.

ORTALIĞI KIZIŞTIRACAK HAMLE

Facebook yaptığı açıklama ile rakipler arasında yarışı iyice arttırmak istiyor belli ki. Facebook tarafından Clubhouse oldukça benzer olan platform tamamlanmak üzere.

Facebook, NPE bölümü tarafından ise geliştirilen Hotlineuygulaması teknoloji meraklılarını şimdiden bir araya topladı.

CLUBHOUSE DİKKATLERİ ÜSTÜNE ÇEKMİŞTİ

Clubhose salgın döneminde ortaya çıkmış ve bir yıl olmadan büyük bir başarı elde etmişti. Topladığı kitlesi ile dikkatleri üzerine çeken uygulamaya benzer bir adım da şimdi Facebook tarafından atıldı. Facebook yeni hamlesiyle hem Twitter ile hem de Clubhouse ile yarışmaya devam ediyor.

Hotline uygulamasının en dikkat çeken özelliklerinden biri de konuşmaları otomatik olarak kaydediyor oluşu. Podcast benzeri olan bu platformun yine de Clubhouse cazibesini yakalayamayacağı düşünülüyor.

CLUBHOUSE SINIRLILIKLARI VAR

Clubhouse son derece popüler olsa da sınırlılıkları da var. Uygulamaya sadece davetle bağlanılmasının yanı sıra sadece İOS’ta bulunmakta uygulama. Eğer Facebook tarafından geliştirilen platform daha büyük bir kitleye hitap ederse bir adım öne geçebilir.

Aynı zamanda Hotline kullanırken de kullanıcılar yine görüntülü ya da sesli sohbet açabilecekler. Dinleyiciler sorularını iletebilecek ve onay alan kullanıcılar yayına katılabilecek.

Twitter’dan Yeni Hamle Gecikmedi

Facebook sürekli yarışta öne çıkacak bir adım atarken karşı hamle de gecikmedi. Twitter gözde uygulama Clubhouse’u satın almak için elinden geleni yapıyor.

TwitterClubhouse satın almak için 4 milyar dolarlık bir teklif sundu. Görüşmeler sona erirken Clubhouse ise masadan değerini arttırarak kalktı ve şimdi 4 milyar dolar üzeri yatırımlar arıyor.

Konuya dair ise Twitter basın sözcüsü tarafından bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda Clubhouse da konu hakkında sessizliğini korumaya devam ediyor.

Sadece İOS telefonlar için geçerli olan uygulama 8 milyondan fazla indirmeye sahip. Bu rakama ulaşmasındaki ana sebeplerden biri de uygulamanın girişimcileri ve aynı zamanda Hollywood yıldızı olan AshtonKutcher veAndreessenHororowitz'in davetiyle oturuma katılan Elon Musk ve Mark Zuckerberg oldu.

Android kullanıcıları içinde yakın bir zaman da hizmete açılacak olan Clubhouse’un hızlı bir şekilde büyümeye devam etmesi bekleniyor.