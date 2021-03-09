HİSAR-O bütün testlerde başarılı oldu!

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımları devam ediyor. Son olarak hava savunma sistemi HİSAR-O'dan iyi haber geldi.

Hava savunma sistemi HİSAR-O, en yüksek irtifa ve en uzak menzildeki testi başarılı bir şekilde tamamladı. Konuya ilişkin açıklama Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Demir, HİSAR-A teslimatının ardından HİSAR-O'nun şimdiye dek Türkiye'de gerçekleştirilen en yüksek irtifa ve en uzak menzildeki testi başarılı bir şekilde tamamladığını ifade etti. Demir, hava savunma sistemi HİSAR-O'nun hava hedefini direkt olarak vurup ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, HİSAR-O'nun proje ortakları olan ROKETSAN ve ASELSAN başta olmak üzere bütün paydaşlara teşekkürlerini sundu.

HİSAR nedir?

Karadan havaya füze savunma sistemi grubu olan HİSAR'da "HİSAR-A", "HİSAR-O" ve "HİSAR-U" yer alıyor.

HİSAR-A: Alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi

Orta irtifa hava savunma füzesi sistemi

HİSAR-U: Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi

Söz konusu sistemler, 2007 senesi itibarıyla ROKETSAN ve ASELSAN liderliğinde geliştiriliyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, 18 Nisan 2007 tarihinde yerli savunma sanayi şirketleri ile yabancı savunma sanayi şirketlerine teklif çağrısında bulundu. 18 tane şirket tarafından söz konusu çağrıya karşılık verildi. Savunma Sanayii Başkanlığı, 27 ilave sistem alma opsiyonu vasıtasıyla 18 tane sistemin direkt temini için 28 Eylül 2008 tarihinde ikinci bir teklif çağrısında bulundu. ASELSAN ana yüklenici ve ROKETSAN ana-alt yüklenici olmak üzere 20 Haziran 2011 tarihinde sonuçlandırıldı. Meteksan Savunma veri bağlantılarına yönelik faaliyetler için alt yüklenici olurken, TÜBİTAK-SAGE ise batarya ve savaş başlığı üretilmesi için alt yüklenici oldu. Alçak-irtifa sistemi için proje maliyeti 314,9 milyon Euro olurken, orta-irtifa sistemi için proje maliyeti ise 241,4 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.

Savunma Sanayi Başkanı Demir, 3 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda HİSAR'ın kullanılacağını söylemişti.

HİSAR-O'nun özellikleri nelerdir?

Mercedes Zetros şasisine monte durumda olan dikey lançerden meydana geliyor.

Minimum 3 kilometre menzile sahip olan HİSAR-O, maksimum 25+ kilometre menzile sahip. Minimum 50 metre irtifaya sahip olan HİSAR-O, maksimum 15 kilometre irtifaya sahip. Mach hızı ise "Mach 2" olarak biliniyor.

HİSAR-A'nın özellikleri nelerdir?

FNSS ACV-30 aracı şasisine monte durumda olan 4 tane dikey lançerden ve füzelerden meydana geliyor. Bir tane elektro-optik/kızılötesi sisteminin yanı sıra bir tane de hava gözetleme radarı montelenmiş durumdadır.

Minimum 2 kilometre menzile sahip olan HİSAR-O, maksimum 15 kilometre menzile sahip. Minimum 30 metre irtifaya sahip olan HİSAR-O, maksimum 5 kilometre irtifaya sahip.