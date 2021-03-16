Hareket eden süper kütleli kara delik keşfedildi!

Uzun zamandır gözlerini evrenin derinliklerine diken bilim insanları önemli keşifler yapmaya devam ediyor. Yapılan son gözlemde ilk defa hareket halindeki bir süper kütleli kara deliğin tespit edildiği kaydedildi. Şu ana kadar yapılan matematiksel denklemlerde mümkün görünen ancak gözlemlenemeyen "hareket halindeki süper kütleli kara delikleri varlığı" nihayet kesinleşmiş oldu.

Süper kütleli kara delik ilk kez hareket halinde gözlemlendi

Kara deliklerle ilgili şimdiye değin yapılan gözlemler, süper kütleli kara deliklerin hareket halinde değil sabit olduğunu gösteriyordu. Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görevli araştırmacıların yaptıkları gözlemlere göre ilk kez hareket halindeki bir süper kütleli kara delik gözlenlenmiş oldu. Bilim dünyasında heyecan uyandıran bu keşifle ilgili araştırmanın sonuçları The Astrophysical Journal adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Dünya'ya uzaklığı 230 milyon ışık yılı!

Konuyla ilgili açıklamada bulunan makalenin baş yazarı Dominic Pesce, süper kütleli kara deliklerin genelde sabit durduğunu belirtti. Bu gözlemi yaptıkları zaman oldukça heyecanlandığını dile getiren Pesce, bu kadar devasa kütleli kara deliklerin hareket edebiliyor olmasının muazzam bir keşif olduğunu ifade etti. Araştırmayı yürüten bilim insanları, hem söz konusu süper kütleli kara deliği hem de onun içinde bulunduğu galaksinin hızını ölçtü. Bu kara deliğin dünyaya olan uzaklığının 230 milyon ışık yılı olduğu belirtildi.

Işık bile kara deliklerden kaçamıyor!

Saniyede ortalama 300 bin km yol alan ışığın bile kaçamadığı devasa çekim gücüne sahip bir kozmik cisim olan kara delikler, keşfedildikleri zaman bilim dünyasında büyük heyecan uyandırmıştı. Einstein'in genel görelilik kuramıyla birlikte varlıkları kanıtlanan kara deliklerin "üç boyutlu olmadıkları" ve "sıfır hacimli" olarak kabul edildikleri biliniyor. Herhangi bir ışık kaynağını yansıtmadıkları için direkt olarak gözlemleneyen kara delikler, sadece çevrelerindeki ışı bozulmaları sayesinde tespit edilebiliyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 15:17