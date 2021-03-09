Güneş Sistemi'yle yaşıt göktaşı bulundu: 4,6 milyar yıllık!

Kuzey Afrika'da yer alan Sahra Çölü'nde bulunan bir volkanik kaya üzerinde araştırma gerçekleştiren bilim insanları, araştırmanın sonuçları karşısında şoke oldu. Geçen yıl Sahra Çölü'nde bulunan ve "EC 002" adı verilen volkanik kayanın Güneş Sistemi'nden 2 milyon yıl daha genç olduğu kaydedildi. Bulunan volkanik kayanın yaşının 4.6 milyar yıl olduğu tespit edildi. En az 20 yıldır göktaşlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Jean-Alix Barrat, şimdiye değin gördüğü en ilgi çekici nesnenin bu cisim olduğunu ifade etti.

Dünya'daki diğer göktaşlarından daha farklı bir yapıda!

Araştırmalarını University of Western Brittany'de yürüten Jean-Alix Barrat ile meslektaşları, bu yaşlı göktaşına Erg Chech 002 (EC 002) ismini verdiler. Yaklaşık 4.6 milyar yıllık taşın tipinin "andezit" olduğu kaydedildi. Bu tip taşların genellikle dalma-batma zonu olarak adlandırılan bölgelerde bulunduğu ifade edildi. Dünya üzerinde bulunan çoğu göktaşının ise bazalt tipte olduğu vurgulandı. 31 kilogramdan daha ağır olan taşla ilgili bilgiler bilim dünyasında heyecan yarattı.

Buna benzer gir göktaşıya daha önce karşılaşmadıklarını kaydeden Barrat, neredeyse Güneş Sistemi kadar yaşlı olan bu taşın bir hayli ilgi çekici olduğunu ifade etti. Güneş Sistemi'nin var olduğu ilk yılların bir hayli karmaşık olduğunun altını çizen Barrat, bu kadar yaşlı bir taşla daha karşılaşma ihtimallerinin bir hayli düşük olduğunu ifade etti. Güneş Ssitemi kadar yaşlı olan volkanik kayanın şimdiki şeklini alması için 100 bin yıl geçtiğini tahmin ettiklerini belirten araştırmacılar, taşın önce magmada eridiği ve daha sonra katılaştığını aktardılar.

Güneş Sistemi

Yaklaşık 4,6 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Güneş Sistemi'nin merkezi ve en önemli üyesi bir sarı cüce olarak adlandırılan ancak çevresindeki yıldızlarla kıyaslanınca orta boyuttaki bir yıldız olan Güneş'tir. Yaklaşık 14 milyar yıl yaşındaki Samanyolu Galaksi'sindeki milyonlarca sistemden biri olan Güneş Sistemi'nde dünya da dahil olma üzere 8 gezegen vardır. Bu gezegenler Güneş'e yakınlık sırasına göre; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür.